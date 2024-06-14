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В Ростовской области завели дело о покушении на убийство замкомандира части - РИА Новости, 15.06.2024
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18:30 14.06.2024 (обновлено: 00:04 15.06.2024)
https://ria.ru/20240614/avtomobil-1952987558.html
В Ростовской области завели дело о покушении на убийство замкомандира части
В Ростовской области завели дело о покушении на убийство замкомандира части - РИА Новости, 15.06.2024
В Ростовской области завели дело о покушении на убийство замкомандира части
Следователи в Ростовской области завели уголовное дело о покушении на убийство после возгорания автомобиля первого замкомандира воинской части Вадима Собеского, РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-14T18:30
2024-06-15T00:04
происшествия
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следователи в Ростовской области завели уголовное дело о покушении на убийство после возгорания автомобиля первого замкомандира воинской части Вадима Собеского, сообщается в Telegram-канале СК.Собеский, как уточнили в ведомстве, является начальником штаба части. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.
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россия
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происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области завели дело о покушении на убийство замкомандира части

СК устанавливает детали возгорания авто, в котором был замком Собеский

© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиАвтомобиль СУ СКР
Автомобиль СУ СКР - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Автомобиль СУ СКР. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следователи в Ростовской области завели уголовное дело о покушении на убийство после возгорания автомобиля первого замкомандира воинской части Вадима Собеского, сообщается в Telegram-канале СК.
Собеский, как уточнили в ведомстве, является начальником штаба части. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.
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ПроисшествияРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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