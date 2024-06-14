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В Ростовской области завели дело о покушении на убийство замкомандира части

В Ростовской области завели дело о покушении на убийство замкомандира части - РИА Новости, 15.06.2024

В Ростовской области завели дело о покушении на убийство замкомандира части

Следователи в Ростовской области завели уголовное дело о покушении на убийство после возгорания автомобиля первого замкомандира воинской части Вадима Собеского, РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-14T18:30

2024-06-14T18:30

2024-06-15T00:04

происшествия

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следователи в Ростовской области завели уголовное дело о покушении на убийство после возгорания автомобиля первого замкомандира воинской части Вадима Собеского, сообщается в Telegram-канале СК.Собеский, как уточнили в ведомстве, является начальником штаба части. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.

https://ria.ru/20240523/podryv-1947891159.html

россия

ростовская область

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происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)