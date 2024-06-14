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В Ростовской области завели дело о покушении на убийство замкомандира части
В Ростовской области завели дело о покушении на убийство замкомандира части - РИА Новости, 15.06.2024
В Ростовской области завели дело о покушении на убийство замкомандира части
Следователи в Ростовской области завели уголовное дело о покушении на убийство после возгорания автомобиля первого замкомандира воинской части Вадима Собеского, РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-14T18:30
2024-06-14T18:30
2024-06-15T00:04
происшествия
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следователи в Ростовской области завели уголовное дело о покушении на убийство после возгорания автомобиля первого замкомандира воинской части Вадима Собеского, сообщается в Telegram-канале СК.Собеский, как уточнили в ведомстве, является начальником штаба части. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.
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происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области завели дело о покушении на убийство замкомандира части
СК устанавливает детали возгорания авто, в котором был замком Собеский