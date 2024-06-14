https://ria.ru/20240614/avtobusy-1952995304.html

На подмосковные маршруты выйдут 40 новых автобусов

На подмосковные маршруты выйдут 40 новых автобусов - РИА Новости, 14.06.2024

На подмосковные маршруты выйдут 40 новых автобусов

На маршруты в Московской области выйдут 40 новых автобусов, транспортные средства будут курсировать в городских округах Ленинский, Реутов, Щелково, Одинцовский, РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:58

2024-06-14T18:58

2024-06-14T18:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

химки

реутов

андрей воробьев

ликинский автобусный завод

домодедово (аэропорт)

мострансавто

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На маршруты в Московской области выйдут 40 новых автобусов, транспортные средства будут курсировать в городских округах Ленинский, Реутов, Щелково, Одинцовский, Пушкинский, Химки, Дмитровский, Талдомский, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. На маршруты запустят комфортабельные транспортные средства, созданные на Ликинском автобусном заводе (Орехово-Зуевский округ). ЛиАЗ 5292 - низкопольный автобус большого класса, предназначенный для эксплуатации в городах с высоким пассажиропотоком. На днях они поступили в автопарки МАП №3 Домодедова (10 единиц), МАП №6 Одинцова (девять единиц), МАП №8 Химок (четыре единицы), МАП №9 Долгопрудного (четыре единицы), МАП №10 Королева (четыре единицы), МАП №11 Балашихи (девять единиц). "Автобусы остаются самым востребованным и доступным общественным транспортом для жителей Подмосковья. Ежедневно на маршруты "Мострансавто" выходят почти 5 тысяч единиц техники, и мы должны быть уверены, что все они соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности. Это касается как городов, так и сельских территорий", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что сейчас основной запрос жителей – на автобусы среднего и большого классов. Именно такие и стараются закупать в регионе. "На днях передали шести нашим межрайонным транспортным предприятиям 40 новеньких ЛиАЗов. В этом году Ликинский автобусный завод поставит нам еще 310 таких машин", - отметил губернатор. Среди достоинств новых автобусов – их универсальность. Сохраняя преимущества базовой городской модели (низкий уровень входа, наклон кузова в сторону дверей на остановках), в салоне увеличено количество посадочных мест - с 32 до 41. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи. Пассажировместимость таких автобусов – 100 человек. Машины оборудованы механическими аппарелями и адаптированы для маломобильных пассажиров. В салоне есть специальные места для инвалидных колясок. До конца лета запланирована поставка еще 310 ЛиАЗов в пригородном исполнении и 104 междугородних автобуса китайского производителя Foton. Обновление автобусного парка, ремонт и строительство дорог проводятся в регионе в соответствии с задачами национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924432865.html

https://ria.ru/20231211/proezd-1915033511.html

https://ria.ru/20240603/avtobusy-1950252514.html

московская область (подмосковье)

химки

реутов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), химки, реутов, андрей воробьев, ликинский автобусный завод, домодедово (аэропорт), мострансавто