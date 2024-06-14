https://ria.ru/20240614/avtobusy-1952995304.html
На подмосковные маршруты выйдут 40 новых автобусов
На подмосковные маршруты выйдут 40 новых автобусов - РИА Новости, 14.06.2024
На подмосковные маршруты выйдут 40 новых автобусов
На маршруты в Московской области выйдут 40 новых автобусов, транспортные средства будут курсировать в городских округах Ленинский, Реутов, Щелково, Одинцовский, РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:58
2024-06-14T18:58
2024-06-14T18:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
химки
реутов
андрей воробьев
ликинский автобусный завод
домодедово (аэропорт)
мострансавто
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На маршруты в Московской области выйдут 40 новых автобусов, транспортные средства будут курсировать в городских округах Ленинский, Реутов, Щелково, Одинцовский, Пушкинский, Химки, Дмитровский, Талдомский, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. На маршруты запустят комфортабельные транспортные средства, созданные на Ликинском автобусном заводе (Орехово-Зуевский округ). ЛиАЗ 5292 - низкопольный автобус большого класса, предназначенный для эксплуатации в городах с высоким пассажиропотоком. На днях они поступили в автопарки МАП №3 Домодедова (10 единиц), МАП №6 Одинцова (девять единиц), МАП №8 Химок (четыре единицы), МАП №9 Долгопрудного (четыре единицы), МАП №10 Королева (четыре единицы), МАП №11 Балашихи (девять единиц). "Автобусы остаются самым востребованным и доступным общественным транспортом для жителей Подмосковья. Ежедневно на маршруты "Мострансавто" выходят почти 5 тысяч единиц техники, и мы должны быть уверены, что все они соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности. Это касается как городов, так и сельских территорий", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что сейчас основной запрос жителей – на автобусы среднего и большого классов. Именно такие и стараются закупать в регионе. "На днях передали шести нашим межрайонным транспортным предприятиям 40 новеньких ЛиАЗов. В этом году Ликинский автобусный завод поставит нам еще 310 таких машин", - отметил губернатор. Среди достоинств новых автобусов – их универсальность. Сохраняя преимущества базовой городской модели (низкий уровень входа, наклон кузова в сторону дверей на остановках), в салоне увеличено количество посадочных мест - с 32 до 41. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи. Пассажировместимость таких автобусов – 100 человек. Машины оборудованы механическими аппарелями и адаптированы для маломобильных пассажиров. В салоне есть специальные места для инвалидных колясок. До конца лета запланирована поставка еще 310 ЛиАЗов в пригородном исполнении и 104 междугородних автобуса китайского производителя Foton. Обновление автобусного парка, ремонт и строительство дорог проводятся в регионе в соответствии с задачами национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924432865.html
https://ria.ru/20231211/proezd-1915033511.html
https://ria.ru/20240603/avtobusy-1950252514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), химки, реутов, андрей воробьев, ликинский автобусный завод, домодедово (аэропорт), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Химки, Реутов, Андрей Воробьев, Ликинский автобусный завод, Домодедово (аэропорт), Мострансавто
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На маршруты в Московской области выйдут 40 новых автобусов, транспортные средства будут курсировать в городских округах Ленинский, Реутов, Щелково, Одинцовский, Пушкинский, Химки, Дмитровский, Талдомский, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
На маршруты запустят комфортабельные транспортные средства, созданные на Ликинском автобусном заводе
(Орехово-Зуевский округ). ЛиАЗ 5292 - низкопольный автобус большого класса, предназначенный для эксплуатации в городах с высоким пассажиропотоком. На днях они поступили в автопарки МАП №3 Домодедова
(10 единиц), МАП №6 Одинцова (девять единиц), МАП №8 Химок (четыре единицы), МАП №9 Долгопрудного
(четыре единицы), МАП №10 Королева (четыре единицы), МАП №11 Балашихи
(девять единиц).
"Автобусы остаются самым востребованным и доступным общественным транспортом для жителей Подмосковья. Ежедневно на маршруты "Мострансавто
" выходят почти 5 тысяч единиц техники, и мы должны быть уверены, что все они соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности. Это касается как городов, так и сельских территорий", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев
, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что сейчас основной запрос жителей – на автобусы среднего и большого классов. Именно такие и стараются закупать в регионе.
"На днях передали шести нашим межрайонным транспортным предприятиям 40 новеньких ЛиАЗов. В этом году Ликинский автобусный завод поставит нам еще 310 таких машин", - отметил губернатор.
Среди достоинств новых автобусов – их универсальность. Сохраняя преимущества базовой городской модели (низкий уровень входа, наклон кузова в сторону дверей на остановках), в салоне увеличено количество посадочных мест - с 32 до 41. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи.
Пассажировместимость таких автобусов – 100 человек. Машины оборудованы механическими аппарелями и адаптированы для маломобильных пассажиров. В салоне есть специальные места для инвалидных колясок.
До конца лета запланирована поставка еще 310 ЛиАЗов в пригородном исполнении и 104 междугородних автобуса китайского производителя Foton.
Обновление автобусного парка, ремонт и строительство дорог проводятся в регионе в соответствии с задачами национального проекта "Безопасные качественные дороги".