https://ria.ru/20240614/artilleriya-1952951067.html
Рогов заявил об уничтожении двух десятков орудий ВСУ на Запорожском фронте
Рогов заявил об уничтожении двух десятков орудий ВСУ на Запорожском фронте - РИА Новости, 14.06.2024
Рогов заявил об уничтожении двух десятков орудий ВСУ на Запорожском фронте
Украинская артиллерия понесла чувствительные потери на запорожской линии фронта за последние дни, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:31
2024-06-14T16:31
2024-06-14T16:31
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украинская артиллерия понесла чувствительные потери на запорожской линии фронта за последние дни, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Буквально за последние дни на запорожском фронте уничтожено порядка двух десятков различных артиллерийских орудий противника, в том числе западного производства. У врага чувствительные потери по артиллерии", - сказал Рогов. По его словам, это стало возможно благодаря удачной контрбатарейной борьбе со стороны российских войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область
Рогов заявил об уничтожении двух десятков орудий ВСУ на Запорожском фронте
Рогов: ВСУ за последние дни потеряли около двух десятков артиллерийских орудий
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украинская артиллерия понесла чувствительные потери на запорожской линии фронта за последние дни, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Буквально за последние дни на запорожском фронте уничтожено порядка двух десятков различных артиллерийских орудий противника, в том числе западного производства. У врага чувствительные потери по артиллерии", - сказал Рогов.
По его словам, это стало возможно благодаря удачной контрбатарейной борьбе со стороны российских войск.