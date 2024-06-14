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Рогов заявил об уничтожении двух десятков орудий ВСУ на Запорожском фронте - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/artilleriya-1952951067.html
Рогов заявил об уничтожении двух десятков орудий ВСУ на Запорожском фронте
Рогов заявил об уничтожении двух десятков орудий ВСУ на Запорожском фронте - РИА Новости, 14.06.2024
Рогов заявил об уничтожении двух десятков орудий ВСУ на Запорожском фронте
Украинская артиллерия понесла чувствительные потери на запорожской линии фронта за последние дни, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:31
2024-06-14T16:31
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украинская артиллерия понесла чувствительные потери на запорожской линии фронта за последние дни, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Буквально за последние дни на запорожском фронте уничтожено порядка двух десятков различных артиллерийских орудий противника, в том числе западного производства. У врага чувствительные потери по артиллерии", - сказал Рогов. По его словам, это стало возможно благодаря удачной контрбатарейной борьбе со стороны российских войск.
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россия, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область
Рогов заявил об уничтожении двух десятков орудий ВСУ на Запорожском фронте

Рогов: ВСУ за последние дни потеряли около двух десятков артиллерийских орудий

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСгоревший украинский БТР
Сгоревший украинский БТР - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Сгоревший украинский БТР. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украинская артиллерия понесла чувствительные потери на запорожской линии фронта за последние дни, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Буквально за последние дни на запорожском фронте уничтожено порядка двух десятков различных артиллерийских орудий противника, в том числе западного производства. У врага чувствительные потери по артиллерии", - сказал Рогов.
По его словам, это стало возможно благодаря удачной контрбатарейной борьбе со стороны российских войск.
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
"На такое не рассчитывали". У ВСУ начались проблемы с западным оружием
11 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир РоговБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская область
 
 
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