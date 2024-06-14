https://ria.ru/20240614/artilleriya-1952951067.html

Рогов заявил об уничтожении двух десятков орудий ВСУ на Запорожском фронте

Рогов заявил об уничтожении двух десятков орудий ВСУ на Запорожском фронте - РИА Новости, 14.06.2024

Рогов заявил об уничтожении двух десятков орудий ВСУ на Запорожском фронте

Украинская артиллерия понесла чувствительные потери на запорожской линии фронта за последние дни, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:31

2024-06-14T16:31

2024-06-14T16:31

специальная военная операция на украине

россия

владимир рогов

безопасность

вооруженные силы украины

украина

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украинская артиллерия понесла чувствительные потери на запорожской линии фронта за последние дни, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Буквально за последние дни на запорожском фронте уничтожено порядка двух десятков различных артиллерийских орудий противника, в том числе западного производства. У врага чувствительные потери по артиллерии", - сказал Рогов. По его словам, это стало возможно благодаря удачной контрбатарейной борьбе со стороны российских войск.

https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, украина, запорожская область