https://ria.ru/20240614/armeniya-1952779276.html

Армения одобрила ратификацию соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном

Армения одобрила ратификацию соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном - РИА Новости, 14.06.2024

Армения одобрила ратификацию соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном

Правительство Армении на заседании в пятницу одобрило ратификацию соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:26

2024-06-14T09:26

2024-06-14T11:32

экономика

иран

армения

россия

владимир путин

владимир ильичев

евразийский экономический союз

всемирная торговая организация (вто)

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ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Правительство Армении на заседании в пятницу одобрило ратификацию соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном. "Одобрить ратификацию подписанного 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны. Направить документ в Конституционный суд для установления соответствия его положений конституции Армении и, в случае положительного заключения, передать его в Национальное собрание (парламент - ред.) на ратификацию", - говорится в постановлении, проект которого представила министр экономики Геворг Папоян. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном 12 июня. Его цель - либерализация и упрощение торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия. Как рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев, соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли: так, к 2025 году ожидается рост на 1,1 миллиарда долларов. В министерстве также исходят из того, что эти договоренности помогут в реализации проектов развития транспортного коридора "Север - Юг". Реализация соглашения, по его словам, не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета. При этом объем предоставленных Ирану тарифных преференций составит порядка 50 миллионов долларов - они будут компенсированы за счет дополнительных поступлений от уплаты НДС, рассчитывают в министерстве. Соглашение формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Оно также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования. В дополнение к стандартным правилам ВТО соглашение предусматривает и обязательства, выходящие за их рамки, но при этом применяемые в ЕАЭС. Так, в части технического регулирования закреплены обязательства по обеспечению 180-дневного переходного периода между опубликованием техрегламентов и их вступлением в силу. Это повышает транспарентность торгового режима Ирана и выравнивает регуляторную среду с ЕАЭС, который уже функционирует по данному принципу. Соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Его реализация позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин порядка 300 миллионов долларов ежегодно. Докуменит предусматривает установление сотрудничества в сферах добычи, переработки и использования полезных ископаемых, энергоэффективности, исследований и инноваций, образования, медицины, транспорта, включая развитие мультимодальных (смешанных) перевозок, телекоммуникаций, транспортной и логистической инфраструктуры и транспортных коридоров. Соглашение вступит в силу через 60 дней со дня получения последнего письменного уведомления о том, что страны ЕАЭС и Иран завершили все необходимые для этого внутренние юридические процедуры. Оно заменит временное соглашение, направленное на образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года.

https://ria.ru/20231231/torgovlya-1919213560.html

https://ria.ru/20231225/eaes-1918015024.html

https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952645970.html

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экономика, иран, армения, россия, владимир путин, владимир ильичев, евразийский экономический союз, всемирная торговая организация (вто), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)