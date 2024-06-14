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Армения одобрила ратификацию соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном - РИА Новости, 14.06.2024
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09:26 14.06.2024 (обновлено: 11:32 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/armeniya-1952779276.html
Армения одобрила ратификацию соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном
Армения одобрила ратификацию соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном - РИА Новости, 14.06.2024
Армения одобрила ратификацию соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном
Правительство Армении на заседании в пятницу одобрило ратификацию соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:26
2024-06-14T11:32
экономика
иран
армения
россия
владимир путин
владимир ильичев
евразийский экономический союз
всемирная торговая организация (вто)
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ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Правительство Армении на заседании в пятницу одобрило ратификацию соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном. "Одобрить ратификацию подписанного 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны. Направить документ в Конституционный суд для установления соответствия его положений конституции Армении и, в случае положительного заключения, передать его в Национальное собрание (парламент - ред.) на ратификацию", - говорится в постановлении, проект которого представила министр экономики Геворг Папоян. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном 12 июня. Его цель - либерализация и упрощение торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия. Как рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев, соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли: так, к 2025 году ожидается рост на 1,1 миллиарда долларов. В министерстве также исходят из того, что эти договоренности помогут в реализации проектов развития транспортного коридора "Север - Юг". Реализация соглашения, по его словам, не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета. При этом объем предоставленных Ирану тарифных преференций составит порядка 50 миллионов долларов - они будут компенсированы за счет дополнительных поступлений от уплаты НДС, рассчитывают в министерстве. Соглашение формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Оно также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования. В дополнение к стандартным правилам ВТО соглашение предусматривает и обязательства, выходящие за их рамки, но при этом применяемые в ЕАЭС. Так, в части технического регулирования закреплены обязательства по обеспечению 180-дневного переходного периода между опубликованием техрегламентов и их вступлением в силу. Это повышает транспарентность торгового режима Ирана и выравнивает регуляторную среду с ЕАЭС, который уже функционирует по данному принципу. Соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Его реализация позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин порядка 300 миллионов долларов ежегодно. Докуменит предусматривает установление сотрудничества в сферах добычи, переработки и использования полезных ископаемых, энергоэффективности, исследований и инноваций, образования, медицины, транспорта, включая развитие мультимодальных (смешанных) перевозок, телекоммуникаций, транспортной и логистической инфраструктуры и транспортных коридоров. Соглашение вступит в силу через 60 дней со дня получения последнего письменного уведомления о том, что страны ЕАЭС и Иран завершили все необходимые для этого внутренние юридические процедуры. Оно заменит временное соглашение, направленное на образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года.
https://ria.ru/20231231/torgovlya-1919213560.html
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экономика, иран, армения, россия, владимир путин, владимир ильичев, евразийский экономический союз, всемирная торговая организация (вто), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Иран, Армения, Россия, Владимир Путин, Владимир Ильичев, Евразийский экономический союз, Всемирная торговая организация (ВТО), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Армения одобрила ратификацию соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном

Правительство Армении одобрило соглашение о свободной торговле с Ираном

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Правительство Армении на заседании в пятницу одобрило ратификацию соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном.
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"Одобрить ратификацию подписанного 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны. Направить документ в Конституционный суд для установления соответствия его положений конституции Армении и, в случае положительного заключения, передать его в Национальное собрание (парламент - ред.) на ратификацию", - говорится в постановлении, проект которого представила министр экономики Геворг Папоян.
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Переговоры о зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся
31 декабря 2023, 07:09
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном 12 июня. Его цель - либерализация и упрощение торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия.
Как рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев, соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли: так, к 2025 году ожидается рост на 1,1 миллиарда долларов. В министерстве также исходят из того, что эти договоренности помогут в реализации проектов развития транспортного коридора "Север - Юг". Реализация соглашения, по его словам, не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета. При этом объем предоставленных Ирану тарифных преференций составит порядка 50 миллионов долларов - они будут компенсированы за счет дополнительных поступлений от уплаты НДС, рассчитывают в министерстве.
Соглашение формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Оно также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования.
В дополнение к стандартным правилам ВТО соглашение предусматривает и обязательства, выходящие за их рамки, но при этом применяемые в ЕАЭС. Так, в части технического регулирования закреплены обязательства по обеспечению 180-дневного переходного периода между опубликованием техрегламентов и их вступлением в силу. Это повышает транспарентность торгового режима Ирана и выравнивает регуляторную среду с ЕАЭС, который уже функционирует по данному принципу.
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25 декабря 2023, 18:15
Соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Его реализация позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин порядка 300 миллионов долларов ежегодно. Докуменит предусматривает установление сотрудничества в сферах добычи, переработки и использования полезных ископаемых, энергоэффективности, исследований и инноваций, образования, медицины, транспорта, включая развитие мультимодальных (смешанных) перевозок, телекоммуникаций, транспортной и логистической инфраструктуры и транспортных коридоров.
Соглашение вступит в силу через 60 дней со дня получения последнего письменного уведомления о том, что страны ЕАЭС и Иран завершили все необходимые для этого внутренние юридические процедуры. Оно заменит временное соглашение, направленное на образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года.
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