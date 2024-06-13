https://ria.ru/20240613/vzryvy-1952575509.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 13.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Взрыв был слышен в четверг в Николаеве на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:06

2024-06-13T14:06

2024-06-13T14:06

в мире

николаев (украина)

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрыв был слышен в четверг в Николаеве на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 13.57 мск, воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html

николаев (украина)

украина

харьковская область

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в мире, николаев (украина), украина, харьковская область, вооруженные силы рф