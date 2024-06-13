Большинство жителей Германии хотят досрочных выборов, показал опрос
Опрос ZDF: 51% жителей ФРГ хочет досрочных выборов, но не верит в их проведение
© AP Photo / Markus SchreiberГермания
© AP Photo / Markus Schreiber
Германия. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Больше половины (51%) жителей Германии хотели бы проведения досрочных выборов, но при этом две трети (66%) полагают, что правительство канцлера Олафа Шольца продержится до следующих выборов в 2025 году, свидетельствуют данные опроса телеканала ZDF.
Против проведения досрочных выборов высказались 43% опрошенных, при этом лишь 30% ожидают досрочного распада правящей коалиции ("светофора").
Больше всего хотят досрочных выборов сторонники правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 93%), левого "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ, 76%) и блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС, 63%). Сторонники двух из трех правящих партий не хотят досрочных выборов: среди социал-демократов Шольца (СДПГ) выступающих за перевыборы 15%, а среди "Зеленых" - 12%. А вот сторонники третьей коалиционной партии, свободных либералов (СвДП), больше склоняются к проведению досрочных выборов (53%).
В целом рекордный 71% опрошенных заявил, что недоволен работой правительства, в то время как лишь четверть дала позитивную оценку работе кабинета Шольца. Впрочем, от потенциального прихода к власти ХДС/ХСС, который как и на недавних выборах в Европарламент лидирует в опросах, граждане Германии тоже не в восторге: лишь 36% считают, что стало бы лучше; 46% не верят, что что-то изменится; а 14% и вовсе думают, что станет только хуже.
Партии правящей коалиции набрали лишь 31% голосов на троих на прошедших в воскресенье выборах в Европейский парламент, что побудило оппозицию (ХДС/ХСС и АдГ) призвать к проведению досрочных выборов. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил в понедельник, что правительство не рассматривает проведение досрочных выборов.