https://ria.ru/20240613/vybory-1952629053.html

Большинство жителей Германии хотят досрочных выборов, показал опрос

Большинство жителей Германии хотят досрочных выборов, показал опрос - РИА Новости, 13.06.2024

Большинство жителей Германии хотят досрочных выборов, показал опрос

Больше половины (51%) жителей Германии хотели бы проведения досрочных выборов, но при этом две трети (66%) полагают, что правительство канцлера Олафа Шольца... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:42

2024-06-13T16:42

2024-06-13T16:42

в мире

германия

олаф шольц

хдс/хсс

европарламент

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Больше половины (51%) жителей Германии хотели бы проведения досрочных выборов, но при этом две трети (66%) полагают, что правительство канцлера Олафа Шольца продержится до следующих выборов в 2025 году, свидетельствуют данные опроса телеканала ZDF. Против проведения досрочных выборов высказались 43% опрошенных, при этом лишь 30% ожидают досрочного распада правящей коалиции ("светофора"). Больше всего хотят досрочных выборов сторонники правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 93%), левого "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ, 76%) и блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС, 63%). Сторонники двух из трех правящих партий не хотят досрочных выборов: среди социал-демократов Шольца (СДПГ) выступающих за перевыборы 15%, а среди "Зеленых" - 12%. А вот сторонники третьей коалиционной партии, свободных либералов (СвДП), больше склоняются к проведению досрочных выборов (53%). В целом рекордный 71% опрошенных заявил, что недоволен работой правительства, в то время как лишь четверть дала позитивную оценку работе кабинета Шольца. Впрочем, от потенциального прихода к власти ХДС/ХСС, который как и на недавних выборах в Европарламент лидирует в опросах, граждане Германии тоже не в восторге: лишь 36% считают, что стало бы лучше; 46% не верят, что что-то изменится; а 14% и вовсе думают, что станет только хуже. Партии правящей коалиции набрали лишь 31% голосов на троих на прошедших в воскресенье выборах в Европейский парламент, что побудило оппозицию (ХДС/ХСС и АдГ) призвать к проведению досрочных выборов. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил в понедельник, что правительство не рассматривает проведение досрочных выборов.

https://ria.ru/20240612/sluzhba-1952352524.html

https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952309030.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс, европарламент