https://ria.ru/20240613/volgograd-1951510160.html

Отдых в Волгограде. Где погулять по пути на море

Что посмотреть в Волгограде

Отдых в Волгограде. Где погулять по пути на море

В этот город в основном приезжают посмотреть места боевой славы. В том числе автотуристы по пути к морю — до Сочи около тысячи километров, последний марш-бросок РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T03:00

2024-06-13T03:00

2024-06-13T03:01

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. В этот город в основном приезжают посмотреть места боевой славы. В том числе автотуристы по пути к морю — до Сочи около тысячи километров, последний марш-бросок к пляжу. Что можно успеть посмотреть в Волгограде за пару дней — в материале РИА Новости.Патриотический туризм и рыбалка"Тут почти все музеи связаны с военной историей, — говорит гид Роман Шкода. — И туристов они интересуют в первую очередь. Также много транзитных на машинах. По дороге на рыбалку в Астрахань или на Черное море делают остановку, чтобы подняться на Мамаев курган".Двести ступеней — по числу дней одного из главных сражений Великой Отечественной. Высота монумента "Родина-мать зовет!" — 85 метров. Это часть памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы".Мамаев курган известен с XIV века, здесь был город Гюлистан — столица Золотой Орды. "Мамай — это как Иван на Руси, — рассказывает Роман. — Жителей кургана, который тогда назывался бугром, именовали мамаями".Поднимаясь к монументу, туристы проходят площадь "Стоять насмерть", в центре которой — статуя солдата. "На первый взгляд воин расположен у ног Родины-матери, но при приближении к ней он увеличивается и закрывает ее. Таким образом, скульпторы Евгений Вучетич и Николай Никитин показали, что бойцы защитили свою Родину", — поясняет гид.Еще одно знаковое место — мельница Гергардта, часть музея-заповедника "Сталинградская битва". Находившиеся там бойцы были в полуокружении, их обстреливали с трех сторон. "Внутри лестниц и перекрытий нет, дом можно осмотреть только с улицы", — уточняет собеседник РИА Новости.Напротив — Дом Павлова. В 1942-м его 58 дней героически оборонял отряд под командованием Якова Павлова. "Таких зданий тут было много, но сохранили на месте тяжелых сражений только его — на память", — объясняет Роман.Вдоль ВолгиВолгоград протянулся вдоль Волги на 90 километров, и центров у него несколько. Районы связывают Продольные магистрали, они пронумерованы.Часть маршрута курсирующего по всему городу скоростного трамвая проходит под землей. "Все станции строили по стандартам метро — с расчетом, чтобы заменить трамвай на метропоезд", — отмечает гид.Центр мегаполиса застроен послевоенными "сталинками". "Таких городов в СССР было два: Волгоград и Минск, — добавляет Роман. — Оба были сильно разрушены".Улицы напоминают Петербург. Все дома возведены по индивидуальным проектам, но в одном стиле. На каждом — башенки, лепнина, барельефы, необычные балконы.Город для прогулокЦентральную набережную благоустроили для прогулок. В "шайбе" — здании речного вокзала — недавно открыли ресторан "Река". "Кормят вкусно, панорамный вид на Волгу", — говорит экскурсовод.Сходите в кафе "Маруся" — тоже красиво и меню отличное, советует несколько лет прожившая в Волгограде журналистка Юлия Ионина. Местные хвалят рестораны "Мольер" и "Волгоград". Последний выдержан в классическом стиле: колонны, хрустальные люстры, бархат, мраморная лестница.За блюдами немецкой кухни отправляйтесь в "Бамберг", за грузинскими пхали и хачапури — в "Кинзу", за эклерами и вкусными завтраками — в "Гретель", а в кафе "Бабетта" можно продегустировать кофе с соком.В Волгограде красивые скверы и парки. В пойме реки Царицы рядом с Мамаевым курганом — Аллея России, есть еще сад дружбы "Волгоград — Баку", отмечает Юлия. Туристы и местные катаются на велосипедах, гироскутерах, колесе обозрения.Среди невоенных музеев экскурсоводы выделяют краеведческий и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта"."В первом — коллекция украшений сарматов из золота и серебра", — рассказывает директор турфирмы "Бриз" Елена Куличева. Второй, расположенный на месте одноименного поселения, несколько веков назад основали выходцы из Германии. Там архитектурные памятники XVIII-XIX веков, библиотека, старинная кирха с органом, первый в России Музей горчицы.Летом в жару местные ходят на пляж Центрального парка культуры и отдыха. "Купаются в микрорайоне Тулака, но лучше все же доехать до Краснослободска — поселения на левом берегу Волги", — рекомендует Юлия Ионина. Это дачное место, и берег там песчаный.Из Волгограда туристы чаще всего везут гастрономические сувениры: рыбу, горчичное масло — из Сарепты, арбузный кофе и нардек.

https://ria.ru/20240528/eda-1948603977.html

https://ria.ru/20231017/volga-1903146857.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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