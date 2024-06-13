https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952570944.html

На учениях с нестратегическим ядерным оружием отработают боевое дежурство

На учениях с нестратегическим ядерным оружием отработают боевое дежурство - РИА Новости, 13.06.2024

На учениях с нестратегическим ядерным оружием отработают боевое дежурство

На втором этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами, сообщил... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:53

2024-06-13T13:53

2024-06-13T13:53

безопасность

россия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На втором этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами, сообщил начальник 12 Главного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников на видео, опубликованном министерством. Он сообщил, что президентами РФ Владимиром Путиным и Республики Беларусь Александром Лукашенко принято решение о проведении второго этапа учений нестратегических ядерных сил. "В настоящее время отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами", - сказал Колесников.

https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944901440.html

россия

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Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, александр лукашенко