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На учениях с нестратегическим ядерным оружием отработают боевое дежурство - РИА Новости, 13.06.2024
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13:53 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952570944.html
На учениях с нестратегическим ядерным оружием отработают боевое дежурство
На учениях с нестратегическим ядерным оружием отработают боевое дежурство - РИА Новости, 13.06.2024
На учениях с нестратегическим ядерным оружием отработают боевое дежурство
На втором этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами, сообщил... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:53
2024-06-13T13:53
безопасность
россия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На втором этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами, сообщил начальник 12 Главного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников на видео, опубликованном министерством. Он сообщил, что президентами РФ Владимиром Путиным и Республики Беларусь Александром Лукашенко принято решение о проведении второго этапа учений нестратегических ядерных сил. "В настоящее время отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами", - сказал Колесников.
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безопасность, россия, владимир путин, александр лукашенко
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
На учениях с нестратегическим ядерным оружием отработают боевое дежурство

Россия и Белоруссия отработают дежурство с учебными ядерными боеприпасами

© Минобороны РоссииВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
© Минобороны России
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На втором этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами, сообщил начальник 12 Главного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников на видео, опубликованном министерством.
Он сообщил, что президентами РФ Владимиром Путиным и Республики Беларусь Александром Лукашенко принято решение о проведении второго этапа учений нестратегических ядерных сил.
"В настоящее время отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами", - сказал Колесников.
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