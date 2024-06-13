https://ria.ru/20240613/tsb-1952658835.html

Россияне могут открывать новые валютные счета в долларах и евро

Россияне могут открывать новые валютные счета в долларах и евро - РИА Новости, 13.06.2024

Россияне могут открывать новые валютные счета в долларах и евро

В банках РФ остается возможность открывать новые валютные счета в долларах и евро, но рублевые счета и вклады могут оказаться более выгодными, говорится в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:53

2024-06-13T17:53

2024-06-13T17:53

экономика

россия

сша

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В банках РФ остается возможность открывать новые валютные счета в долларах и евро, но рублевые счета и вклады могут оказаться более выгодными, говорится в материалах ЦБ. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. "Все деньги на счетах граждан и компаний в российских банках в долларах США и евро остаются сохранными, операции с ними доступны. Можно открыть и новые валютные счета в банках, которые оказывают такие услуги", - сказано в сообщении. Регулятор добавил, что важно помнить, что, согласно действующим ограничениям, при открытии валютного депозита конвертация средств с рублевого счета пройдет по курсу банка, в котором открывается счет, а обналичить средства обратно можно будет только в рублях. "В итоге для хранения сбережений рублевые счета и вклады могут оказаться более выгодными, потому стоит оценить и актуальные предложения российских банков по депозитам в рублях", - добавили в ЦБ.

https://ria.ru/20240613/tsb-1952657970.html

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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, санкции в отношении россии