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В Волоколамске при пожаре погибли четыре человека
В Волоколамске при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 13.06.2024
В Волоколамске при пожаре погибли четыре человека
Трое взрослых и младенец погибли при пожаре в дачном доме в Волоколамске Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:15
2024-06-13T11:15
2024-06-13T11:15
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Трое взрослых и младенец погибли при пожаре в дачном доме в Волоколамске Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "По данным следствия, 13 июня 2024 года в дачном доме, расположенном по улице Калининская Волоколамского городского округа произошло возгорание. После тушения пожара обнаружены обгоревшие тела троих взрослых и 3-месячного младенца. Следователями и криминалистами с участием специалистов проведен осмотр места. По результатам пожаро-технической экспертизы будет установлена причина произошедшего", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара четырех человек, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240105/pozhar-1919799307.html
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происшествия, жилье, волоколамск, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Волоколамск, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волоколамске при пожаре погибли четыре человека
Трое взрослых и младенец погибли при пожаре в дачном доме в Волоколамске