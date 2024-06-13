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В Волоколамске при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 13.06.2024
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11:15 13.06.2024
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В Волоколамске при пожаре погибли четыре человека
В Волоколамске при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 13.06.2024
В Волоколамске при пожаре погибли четыре человека
Трое взрослых и младенец погибли при пожаре в дачном доме в Волоколамске Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:15
2024-06-13T11:15
происшествия
жилье
волоколамск
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Трое взрослых и младенец погибли при пожаре в дачном доме в Волоколамске Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "По данным следствия, 13 июня 2024 года в дачном доме, расположенном по улице Калининская Волоколамского городского округа произошло возгорание. После тушения пожара обнаружены обгоревшие тела троих взрослых и 3-месячного младенца. Следователями и криминалистами с участием специалистов проведен осмотр места. По результатам пожаро-технической экспертизы будет установлена причина произошедшего", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара четырех человек, добавили в ведомстве.
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волоколамск
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происшествия, жилье, волоколамск, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Волоколамск, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волоколамске при пожаре погибли четыре человека

Трое взрослых и младенец погибли при пожаре в дачном доме в Волоколамске

© Фото : ГСУ СК России по Московской области/TelegramМесто пожара в дачном доме в Волоколамске Московской области
Место пожара в дачном доме в Волоколамске Московской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Место пожара в дачном доме в Волоколамске Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Трое взрослых и младенец погибли при пожаре в дачном доме в Волоколамске Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
"По данным следствия, 13 июня 2024 года в дачном доме, расположенном по улице Калининская Волоколамского городского округа произошло возгорание. После тушения пожара обнаружены обгоревшие тела троих взрослых и 3-месячного младенца. Следователями и криминалистами с участием специалистов проведен осмотр места. По результатам пожаро-технической экспертизы будет установлена причина произошедшего", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара четырех человек, добавили в ведомстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре
5 января, 11:46
 
ПроисшествияЖильеВолоколамскМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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