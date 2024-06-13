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В Москве осадки сохранятся до утра пятницы
В Москве осадки сохранятся до утра пятницы - РИА Новости, 13.06.2024
В Москве осадки сохранятся до утра пятницы
Сильные осадки сохранятся в столице до утра пятницы, на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:28
2024-06-13T21:28
2024-06-13T21:28
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сильные осадки сохранятся в столице до утра пятницы, на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Сильные осадки сохранятся в столице до утра. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в городе дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города. "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Дождь, местами сильный, сохранится до утра. Он может сопровождаться грозой и сильными порывами ветра до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении. Ведомство попросило горожан быть предельно внимательными во время непогоды.
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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва
Городское хозяйство Москвы, Мосводосток, Москва
В Москве осадки сохранятся до утра пятницы
В Москве сильные осадки сохранятся до утра пятницы