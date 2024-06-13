https://ria.ru/20240613/osadki-1952724470.html

В Москве осадки сохранятся до утра пятницы

В Москве осадки сохранятся до утра пятницы - РИА Новости, 13.06.2024

В Москве осадки сохранятся до утра пятницы

Сильные осадки сохранятся в столице до утра пятницы, на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T21:28

2024-06-13T21:28

2024-06-13T21:28

городское хозяйство москвы

мосводосток

москва

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сильные осадки сохранятся в столице до утра пятницы, на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Сильные осадки сохранятся в столице до утра. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в городе дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города. "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Дождь, местами сильный, сохранится до утра. Он может сопровождаться грозой и сильными порывами ветра до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении. Ведомство попросило горожан быть предельно внимательными во время непогоды.

https://ria.ru/20240613/megaliven-1952612946.html

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москва

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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва