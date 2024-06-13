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ВСУ обстреляли Новую Каховку и Алешки, один человек погиб, трое ранены - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 13.06.2024 (обновлено: 15:20 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/obstrel-1952598604.html
ВСУ обстреляли Новую Каховку и Алешки, один человек погиб, трое ранены
ВСУ обстреляли Новую Каховку и Алешки, один человек погиб, трое ранены - РИА Новости, 13.06.2024
ВСУ обстреляли Новую Каховку и Алешки, один человек погиб, трое ранены
Украинские войска обстреляли города Новая Каховка и Алешки на левобережье Херсонской области, один человек погиб, трое ранено, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:16
2024-06-13T15:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
в мире
новая каховка
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Новая Каховка и Алешки на левобережье Херсонской области, один человек погиб, трое ранено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Новой Каховке в результате прилета снаряда погибла 78-летняя женщина, 66-летний мужчина получил множественные ранения на собственном подворье. В Алешках ранены два мирных жителя — 1989 и 1994 года рождения. Все трое пострадавших доставлены в больницу для оказания медпомощи", - написал Сальдо.Кроме того, по его словам, в Новокаховском городском округе обстрелом повреждены электросети. Обесточены часть Новой Каховки и близлежащих сел."Всего без света остались около четырех тысяч человек. Аварийные бригады обследовали место повреждения и приступят к устранению неисправностей как только позволят условия безопасности", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
херсонская область
новая каховка
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вооруженные силы украины, херсонская область , в мире, новая каховка, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , В мире, Новая Каховка, Владимир Сальдо
ВСУ обстреляли Новую Каховку и Алешки, один человек погиб, трое ранены

Сальдо: ВСУ обстреляли два херсонских города, погибла женщина, 3 человека ранены

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Новая Каховка и Алешки на левобережье Херсонской области, один человек погиб, трое ранено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"В Новой Каховке в результате прилета снаряда погибла 78-летняя женщина, 66-летний мужчина получил множественные ранения на собственном подворье. В Алешках ранены два мирных жителя — 1989 и 1994 года рождения. Все трое пострадавших доставлены в больницу для оказания медпомощи", - написал Сальдо.
Кроме того, по его словам, в Новокаховском городском округе обстрелом повреждены электросети. Обесточены часть Новой Каховки и близлежащих сел.
"Всего без света остались около четырех тысяч человек. Аварийные бригады обследовали место повреждения и приступят к устранению неисправностей как только позволят условия безопасности", - подчеркнул губернатор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВ миреНовая КаховкаВладимир Сальдо
 
 
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