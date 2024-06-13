https://ria.ru/20240613/mirshaymer-1952660522.html
"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине
"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине - РИА Новости, 13.06.2024
"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине
Россия не верит обещаниям западных политиков, поэтому старается как можно лучше укрепить свои позиции на Украине, заявил американский политолог Джон Миршаймер в РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:00
2024-06-13T18:00
2024-06-13T18:00
специальная военная операция на украине
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джон миршаймер
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия не верит обещаниям западных политиков, поэтому старается как можно лучше укрепить свои позиции на Украине, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Россия не может доверять Западу. Даже если прекращение огня будет достигнуто, всегда есть вероятность, что кто-нибудь вроде Джо Байдена или Владимира Зеленского переизберется и решит начать новую войну. Вот почему у России сейчас есть стимул как можно сильнее укрепить свои позиции на Украине", — заявил эксперт.Миршаймер считает недоверие России к Западу абсолютно обоснованным, учитывая переменчивую и нестабильную социально-политическую ситуацию в Европе и США.На Западе неоднократно заявляли, что Минские соглашения, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом говорила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд позднее поддержал ее утверждение.Российский лидер впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
https://ria.ru/20240613/cnn-1952611585.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Джон Миршаймер, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине
Миршаймер: недоверие Западу заставляет Россию укреплять позиции на Украине