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"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/mirshaymer-1952660522.html
"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине
"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине - РИА Новости, 13.06.2024
"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине
Россия не верит обещаниям западных политиков, поэтому старается как можно лучше укрепить свои позиции на Украине, заявил американский политолог Джон Миршаймер в РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:00
2024-06-13T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
джон миршаймер
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия не верит обещаниям западных политиков, поэтому старается как можно лучше укрепить свои позиции на Украине, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Россия не может доверять Западу. Даже если прекращение огня будет достигнуто, всегда есть вероятность, что кто-нибудь вроде Джо Байдена или Владимира Зеленского переизберется и решит начать новую войну. Вот почему у России сейчас есть стимул как можно сильнее укрепить свои позиции на Украине", — заявил эксперт.Миршаймер считает недоверие России к Западу абсолютно обоснованным, учитывая переменчивую и нестабильную социально-политическую ситуацию в Европе и США.На Западе неоднократно заявляли, что Минские соглашения, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом говорила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд позднее поддержал ее утверждение.Российский лидер впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
https://ria.ru/20240613/cnn-1952611585.html
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в мире, россия, украина, европа, джон миршаймер, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Джон Миршаймер, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине

Миршаймер: недоверие Западу заставляет Россию укреплять позиции на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия не верит обещаниям западных политиков, поэтому старается как можно лучше укрепить свои позиции на Украине, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Россия не может доверять Западу. Даже если прекращение огня будет достигнуто, всегда есть вероятность, что кто-нибудь вроде Джо Байдена или Владимира Зеленского переизберется и решит начать новую войну. Вот почему у России сейчас есть стимул как можно сильнее укрепить свои позиции на Украине", — заявил эксперт.
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Вчера, 15:52
Миршаймер считает недоверие России к Западу абсолютно обоснованным, учитывая переменчивую и нестабильную социально-политическую ситуацию в Европе и США.
На Западе неоднократно заявляли, что Минские соглашения, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом говорила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд позднее поддержал ее утверждение.
Российский лидер впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаДжон МиршаймерДжо БайденВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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