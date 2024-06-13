https://ria.ru/20240613/medizdeliya-1952626916.html

Промпредприятия Москвы наращивают объемы производства медизделий и оптики

Промпредприятия Москвы наращивают объемы производства медизделий и оптики - РИА Новости, 13.06.2024

Промпредприятия Москвы наращивают объемы производства медизделий и оптики

Московские промпредприятия увеличивают объемы производства, в том числе оптики и медицинских изделий для улучшения зрения, они внедряют новые технологии... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:30

2024-06-13T16:30

2024-06-13T16:30

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

технологии

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Московские промпредприятия увеличивают объемы производства, в том числе оптики и медицинских изделий для улучшения зрения, они внедряют новые технологии благодаря поддержке города и антикризисным инструментам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."За первый квартал московские промышленные предприятия нарастили выпуск продукции на 17,9%. Рост показателя производительности связан с развитием и внедрением новых технологий, включая искусственный интеллект. Кроме того, помогают компаниям их собственные инвестиции и поддержка властей города: предприятиям предлагается более 20 инструментов", — слова Овчинского приводит пресс-служба ДИПП.Московский производитель оптики "Айкрафт" нарастил производство за первый квартал 2024 года на 13,6% по сравнению с тем же периодом в 2023 году. Кроме того, в марте компания поставила собственный рекорд и выпустила рекордное за месяц количество продукции – 50 тысяч изделий.Генеральный директор компании Сергей Валынкин отметил, что потребности населения в импортозамещении оптической продукции продолжают расти. Так, в марте 2024 года был установлен новый рекорд по выпуску очков для зрения, а доля продукции российского производства превысила 80%. Кроме того, у компании более 500 точек реализации, которые расположены от Калининграда до Владивостока.Другая столичная организация "НанОптика" увеличила производство интраокулярных линз на 20% за первые три месяца текущего года по сравнению с таким же периодом 2023-го. Продукция компании – это искусственные хрусталики из медицинского акрила. Они используются в медицинских целях и имплантируются для восстановления зрения человека.По словам генерального директора компании Дениса Ключникова, производство работает в круглосуточном режиме и выпускает современные интраокулярыне линзы из гидрофобного и гидрофильного акрила. Доступная цена помогает российским клиникам существенно сэкономить на стоимости операции, не теряя при этом в качестве оказания медицинской помощи населению.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в мегаполисе реализуется комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников, а также развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Так, предприниматели столицы могут воспользоваться более 20 системными мерами поддержки города, например, это могут быть целевые займы и субсидии. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Они выпускают разные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240416/proizvodstvo-1940267500.html

https://ria.ru/20240604/lekarstva-1950397012.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, технологии