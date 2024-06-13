https://ria.ru/20240613/korabli-1952547790.html
В США раскрыли, как Пентагон отреагировал на корабли ВМФ России на Кубе
В США раскрыли, как Пентагон отреагировал на корабли ВМФ России на Кубе - РИА Новости, 13.06.2024
В США раскрыли, как Пентагон отреагировал на корабли ВМФ России на Кубе
Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу для проведения учений, сообщил американский телеканал ABC News. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:55
2024-06-13T12:55
2024-06-13T12:55
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу для проведения учений, сообщил американский телеканал ABC News."Несмотря на то, что российские корабли регулярно заходят в порт Гаваны, эти учения являются откровенной провокацией, значение которой Пентагон старается преуменьшить", — утверждается в репортаже.Отмечается, что военные корабли США и Канады следят за российскими кораблями. Кроме того, учения проходят на фоне расширения санкций США против России, заключили в материале.Накануне в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
https://ria.ru/20240613/konflikt-1952532068.html
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гавана, куба, сша, министерство обороны сша
Гавана, Куба, США, Министерство обороны США
В США раскрыли, как Пентагон отреагировал на корабли ВМФ России на Кубе
ABC: Пентагон старается преуменьшить значение прибытия кораблей ВМФ РФ на Кубу