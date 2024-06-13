Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, как Пентагон отреагировал на корабли ВМФ России на Кубе - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/korabli-1952547790.html
В США раскрыли, как Пентагон отреагировал на корабли ВМФ России на Кубе
В США раскрыли, как Пентагон отреагировал на корабли ВМФ России на Кубе - РИА Новости, 13.06.2024
В США раскрыли, как Пентагон отреагировал на корабли ВМФ России на Кубе
Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу для проведения учений, сообщил американский телеканал ABC News. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:55
2024-06-13T12:55
гавана
куба
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952511665_0:163:2996:1848_1920x0_80_0_0_80f5963047edaa601182da7ceb2ac1b1.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу для проведения учений, сообщил американский телеканал ABC News."Несмотря на то, что российские корабли регулярно заходят в порт Гаваны, эти учения являются откровенной провокацией, значение которой Пентагон старается преуменьшить", — утверждается в репортаже.Отмечается, что военные корабли США и Канады следят за российскими кораблями. Кроме того, учения проходят на фоне расширения санкций США против России, заключили в материале.Накануне в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
https://ria.ru/20240613/konflikt-1952532068.html
https://ria.ru/20240612/doktorou-1952438788.html
гавана
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952511665_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_798c44376d4d6cb942470bf43ede81fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гавана, куба, сша, министерство обороны сша
Гавана, Куба, США, Министерство обороны США
В США раскрыли, как Пентагон отреагировал на корабли ВМФ России на Кубе

ABC: Пентагон старается преуменьшить значение прибытия кораблей ВМФ РФ на Кубу

© AP Photo / Arial LeyРоссийская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Arial Ley
Российская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу для проведения учений, сообщил американский телеканал ABC News.
"Несмотря на то, что российские корабли регулярно заходят в порт Гаваны, эти учения являются откровенной провокацией, значение которой Пентагон старается преуменьшить", — утверждается в репортаже.
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
"Риск высок": в США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине
Вчера, 12:02
Отмечается, что военные корабли США и Канады следят за российскими кораблями. Кроме того, учения проходят на фоне расширения санкций США против России, заключили в материале.
Накануне в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".
Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков заходит в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В США испугались "прямого заявления" Путина по Кубе
12 июня, 21:19
 
ГаванаКубаСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала