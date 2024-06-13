https://ria.ru/20240613/korabli-1952547790.html

В США раскрыли, как Пентагон отреагировал на корабли ВМФ России на Кубе

В США раскрыли, как Пентагон отреагировал на корабли ВМФ России на Кубе - РИА Новости, 13.06.2024

В США раскрыли, как Пентагон отреагировал на корабли ВМФ России на Кубе

Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу для проведения учений, сообщил американский телеканал ABC News. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:55

2024-06-13T12:55

2024-06-13T12:55

гавана

куба

сша

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952511665_0:163:2996:1848_1920x0_80_0_0_80f5963047edaa601182da7ceb2ac1b1.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на Кубу для проведения учений, сообщил американский телеканал ABC News."Несмотря на то, что российские корабли регулярно заходят в порт Гаваны, эти учения являются откровенной провокацией, значение которой Пентагон старается преуменьшить", — утверждается в репортаже.Отмечается, что военные корабли США и Канады следят за российскими кораблями. Кроме того, учения проходят на фоне расширения санкций США против России, заключили в материале.Накануне в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.

https://ria.ru/20240613/konflikt-1952532068.html

https://ria.ru/20240612/doktorou-1952438788.html

гавана

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гавана, куба, сша, министерство обороны сша