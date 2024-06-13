https://ria.ru/20240613/istochnik-1952470706.html

Источник: Россия и Турция изучают решения проблем с банковскими переводами

Источник: Россия и Турция изучают решения проблем с банковскими переводами - РИА Новости, 13.06.2024

Источник: Россия и Турция изучают решения проблем с банковскими переводами

Анкара обсуждает с Москвой варианты решений проблемы с банковскими переводами, вопрос поднимался на встрече главы МИД Турции Хакана Фидана с президентом РФ... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T07:08

2024-06-13T07:08

2024-06-13T07:08

россия

турция

анкара (провинция)

хакан фидан

владимир путин

алексей ерхов

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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Анкара обсуждает с Москвой варианты решений проблемы с банковскими переводами, вопрос поднимался на встрече главы МИД Турции Хакана Фидана с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявил РИА Новости представитель госбанка Ziraat в Анкаре. "Господин министр (Хакан Фидан) в ходе визита в Россию встречался с представителями турецкого бизнеса. На переговорах был поднят вопрос о наличии проблемы с банковскими платежами, ситуация обсуждалась также в ходе переговоров министра с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас обсуждаются варианты решений", - сообщил собеседник агентства. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявил глава ВТБ Андрей Костин. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240611/putin-1952275768.html

https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, анкара (провинция), хакан фидан, владимир путин, алексей ерхов