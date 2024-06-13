Источник: Россия и Турция изучают решения проблем с банковскими переводами
Турция обсуждает с Россией варианты решения проблем с банковскими переводами
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Анкара обсуждает с Москвой варианты решений проблемы с банковскими переводами, вопрос поднимался на встрече главы МИД Турции Хакана Фидана с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявил РИА Новости представитель госбанка Ziraat в Анкаре.
"Господин министр (Хакан Фидан) в ходе визита в Россию встречался с представителями турецкого бизнеса. На переговорах был поднят вопрос о наличии проблемы с банковскими платежами, ситуация обсуждалась также в ходе переговоров министра с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас обсуждаются варианты решений", - сообщил собеседник агентства.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.