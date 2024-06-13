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Инвестиции в инфраструктуру тамбовских предприятий ТЭК и ЖКХ выросли на 22% - РИА Новости, 13.06.2024
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Тамбовская область
 
20:13 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/investitsii-1952710384.html
Инвестиции в инфраструктуру тамбовских предприятий ТЭК и ЖКХ выросли на 22%
Инвестиции в инфраструктуру тамбовских предприятий ТЭК и ЖКХ выросли на 22% - РИА Новости, 13.06.2024
Инвестиции в инфраструктуру тамбовских предприятий ТЭК и ЖКХ выросли на 22%
Суммарный плановый объем инвестиций по инвестпрограммам тамбовских организаций, работающих в сферах тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, оценивается на 2024 РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:13
2024-06-13T20:13
тамбовская область
жкх
тамбовская область
котовск
максим егоров
газпром
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Суммарный плановый объем инвестиций по инвестпрограммам тамбовских организаций, работающих в сферах тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, оценивается на 2024 год в 2,3 миллиарда рублей, что на 22% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это позволит модернизировать инфраструктуру предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, повысить надежность поставок ресурсов потребителям. "Правительство региона активно работает с ресурсопоставщиками и тщательно следит за реализацией ими своих инвестиционных программ. Мы видим, что вкладываются серьезные средства в модернизацию инфраструктуры. Люди, в свою очередь, чувствуют на себе, как улучшается ситуация в ЖКХ. За два года значительно сократилось количество жалоб от населения по этой сфере. Будем и дальше работать над тем, чтобы нашим жителям было тепло и комфортно в своих домах", - приводит пресс-служба слова глава Тамбовской области Максима Егорова. В материале отмечается, что около 923 миллионов рублей предполагается направить на модернизацию системы электроснабжения — на ввод новых трансформаторных мощностей и 51 километр линий электропередачи. В модернизацию системы теплоснабжения инвестируют более 300 миллионов рублей. Средства направят на реконструкцию 7,1 километра тепловых сетей. Инвестиционными программами теплоснабжающих организаций предусмотрена реконструкция изношенных участков тепловых сетей для минимизации аварий. Запланирована реконструкция 4,8 километра сетей водоснабжения и водоотведения. В целом в эту сферу инвестируют 527 миллионов рублей. Одним из значимых проектов является реконструкция коллектора по улице Набережной. Проект реализуется в течение 2023-2024 годов при поддержке "Фонда развития территорий" и Фонда национального благосостояния. В 2024 году запланирована также прокладка 120 километров газовых сетей, а общий объем инвестиций в сферу газоснабжения составит 457 миллионов рублей. По инвестиционной программе "Газпром газораспределение Тамбов" планируется реализовать четыре проекта: реконструкция газопровода среднего давления к Котовску, строительство газопроводов высокого и низкого давления для газификации в поселке Тихий Угол, деревне Орловка Тамбовского муниципального округа, села Васильевка Умётского муниципального округа. В пресс-службе отметили, что для повышения надежности работы электросетевого и коммунального комплексов Тамбовской области в 2023 году ресурсоснабжающие организации реализовали инвестпрограммы на сумму около 1,8 миллиарда рублей. В частности, более 751 миллиона рублей было направлено на модернизацию системы электроснабжения, около 251 миллиона — на модернизацию системы теплоснабжения, в том числе провели реконструкцию 10,9 километра тепловых сетей. На модернизацию систем газоснабжения направлено 539,8 миллиона рублей, систем водоснабжения и водоотведения — 333 миллиона.
https://ria.ru/20231224/promyshlennost-1917771331.html
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жкх, тамбовская область, котовск, максим егоров, газпром
Тамбовская область, ЖКХ, Тамбовская область, Котовск, Максим Егоров, Газпром

Инвестиции в инфраструктуру тамбовских предприятий ТЭК и ЖКХ выросли на 22%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСтелла-сердце "Я люблю Тамбов" в Тамбове
Стелла-сердце Я люблю Тамбов в Тамбове - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Суммарный плановый объем инвестиций по инвестпрограммам тамбовских организаций, работающих в сферах тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, оценивается на 2024 год в 2,3 миллиарда рублей, что на 22% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это позволит модернизировать инфраструктуру предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, повысить надежность поставок ресурсов потребителям.
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"Правительство региона активно работает с ресурсопоставщиками и тщательно следит за реализацией ими своих инвестиционных программ. Мы видим, что вкладываются серьезные средства в модернизацию инфраструктуры. Люди, в свою очередь, чувствуют на себе, как улучшается ситуация в ЖКХ. За два года значительно сократилось количество жалоб от населения по этой сфере. Будем и дальше работать над тем, чтобы нашим жителям было тепло и комфортно в своих домах", - приводит пресс-служба слова глава Тамбовской области Максима Егорова.
В материале отмечается, что около 923 миллионов рублей предполагается направить на модернизацию системы электроснабжения — на ввод новых трансформаторных мощностей и 51 километр линий электропередачи.
В модернизацию системы теплоснабжения инвестируют более 300 миллионов рублей. Средства направят на реконструкцию 7,1 километра тепловых сетей. Инвестиционными программами теплоснабжающих организаций предусмотрена реконструкция изношенных участков тепловых сетей для минимизации аварий.
Запланирована реконструкция 4,8 километра сетей водоснабжения и водоотведения. В целом в эту сферу инвестируют 527 миллионов рублей. Одним из значимых проектов является реконструкция коллектора по улице Набережной. Проект реализуется в течение 2023-2024 годов при поддержке "Фонда развития территорий" и Фонда национального благосостояния.
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В 2024 году запланирована также прокладка 120 километров газовых сетей, а общий объем инвестиций в сферу газоснабжения составит 457 миллионов рублей. По инвестиционной программе "Газпром газораспределение Тамбов" планируется реализовать четыре проекта: реконструкция газопровода среднего давления к Котовску, строительство газопроводов высокого и низкого давления для газификации в поселке Тихий Угол, деревне Орловка Тамбовского муниципального округа, села Васильевка Умётского муниципального округа.
В пресс-службе отметили, что для повышения надежности работы электросетевого и коммунального комплексов Тамбовской области в 2023 году ресурсоснабжающие организации реализовали инвестпрограммы на сумму около 1,8 миллиарда рублей. В частности, более 751 миллиона рублей было направлено на модернизацию системы электроснабжения, около 251 миллиона — на модернизацию системы теплоснабжения, в том числе провели реконструкцию 10,9 километра тепловых сетей. На модернизацию систем газоснабжения направлено 539,8 миллиона рублей, систем водоснабжения и водоотведения — 333 миллиона.
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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Тамбовская областьЖКХТамбовская областьКотовскМаксим ЕгоровГазпром
 
 
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