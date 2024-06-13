Дороги к медучреждениям отремонтировали в 13 округах Подмосковья
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В 13 округах Подмосковья отремонтировали дороги, которые ведут к больницам, поликлиникам, станциям скорой помощи и другим медучреждениям, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Для комфортного проезда жителей уже отремонтировали более 30 километров покрытия на 16 региональных дорогах, которые ведут к больницам, поликлиникам, станциям скорой помощи и другим медицинским учреждениям в 13 округах", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
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Он добавил, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" дорожники продолжают ремонт шести участков дорог общей протяженностью порядка 20 километров.
Ремонт покрытия завершили в том числе на центральной улице в селе Кудиново Богородского округа, которая обеспечивает подъезд к Психоневрологическому интернату №33 и амбулатории, на подъездной дороге к амбулатории и реабилитационному центру в поселке Новом городского округа Егорьевска. В Красногорске отремонтировали дороги "Ильинское – Бузланово" и "Ильинское шоссе – Мечниково – Больница N 62", по которым можно проехать к Ильинской больнице и Московской городской онкологической больнице №62.
Порядка двух километров покрытия заменили на дороге "Наро-Фоминск – Турейка" в Наро-Фоминском округе, которая служит проездом к районной больнице, перинатальному центру, поликлинике, психиатрической больнице и подстанции скорой помощи. В Рузе обеспечили безопасный проезд к районной больнице, отремонтировав переулок Урицкого и участок Волоколамского шоссе. А в Щелкове обновили более трех километров участка дороги "Свердловский - М-7 "Волга" – к филиалу Щелковской областной больницы в Монино.
Всего в рамках нацпроекта в 2024 году покрытие обновят на 220 региональных дорогах, ведущих к социально значимым объектам.
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