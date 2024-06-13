https://ria.ru/20240613/besprozvannykh-1952507383.html

Алексей Беспрозванных: нужно раскручивать экономику Калининградской области

Алексей Беспрозванных: нужно раскручивать экономику Калининградской области - РИА Новости, 13.06.2024

Алексей Беспрозванных: нужно раскручивать экономику Калининградской области

Калининградская область остается востребованной у туристов, поэтому несмотря на транспортные ограничения необходимо привлекать новые инвестиции в регион и... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:00

2024-06-13T12:00

2024-06-13T12:00

экономика

калининградская область

алексей беспрозванных

балтийский федеральный университет

автотор

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

роман старовойт

россия

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Калининградская область остается востребованной у туристов, поэтому несмотря на транспортные ограничения необходимо привлекать новые инвестиции в регион и развивать соответствующую инфраструктуру, заявил врио губернатора Алексей Беспрозванных. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 он рассказал о своих первостепенных задачах в должности руководителя региона, строительстве нового морского курорта и реконструкции аэропорта, расширении производства на калининградском "Автоторе", а также о ситуации на границе с Литвой и планах по увеличению объемов морских грузоперевозок. Беседовала Анжелика Болмат.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.— Алексей Сергеевич, недавно вы были назначены в регион. Успели ли уже освоиться, и какие задачи для себя наметили?— Да, действительно, три недели пролетели как три дня. Задачи, безусловно, мы для себя наметили, разделили их на две части. Первое – краткосрочные задачи, они связаны с тем, что я увидел, придя в регион, с точки зрения "важно и срочно". И второе – среднесрочные, с точки зрения развития экономики, развития в целом качества жизни в регионе.Поэтому если говорить о краткосрочных, то, конечно, первоочередные задачи касаются сферы здравоохранения. Особенно это касается тех объектов, которые не были запущены, например, онкологический центр, который на слуху у всех жителей, и не только у жителей Калининградской области. Он уже построен, но пока не запущен в работу. Провел сразу же несколько совещаний с выездом на место, уже запустили поликлиническое отделение. Сейчас работаем над запуском непосредственно уже дневного и круглосуточного стационаров. Здесь спасибо, конечно, нашим коллегам из Минздрава России за то, что помогают нам с ускорением запуска этого центра. Надеюсь, решим этот вопрос в ближайшей перспективе, чтобы местные жители могли получать эти медицинские услуги непосредственно здесь, в Калининградской области, а не были вынуждены выезжать за пределы области в Санкт-Петербург, Москву и другие регионы.Второй приоритет – это, конечно, транспортная доступность. Вопрос стоит остро. Сегодня для калининградцев осталось в общем доступе порядка четырех тысяч субсидированных авиабилетов. По разным направлениям полетов, но при этом не очень удобные остались. Поэтому в ближайшее время решаем вопрос с Минтрансом по поводу дополнительного финансирования субсидирования. Нужно дополнительное финансирование для того, чтобы пополнить субсидирование для других авиакомпаний. Я сам столкнулся с этой проблемой, когда покупал билеты. Те направления и авиакомпании, которые мне были нужны, просто были недоступны, пришлось покупать более дорогие билеты. Это очень важный фактор, потому что сейчас высокий туристический сезон, и стоимость билетов для калининградцев ощутимо растет. Думаю, решим в ближайшие недели. Предварительно обсуждали вопрос с министром транспорта (России Романом Старовойтом – ред.), он дал поручение своим коллегам на подготовку необходимых документов. Третье – нам важно раскручивать дальше экономику. Инвестиционная привлекательность региона хорошая. Средства, которые мы будем получать в виде налогов в бюджет, будем тратить непосредственно на повышение уровня качества жизни населения. Ключевая цель, конечно, – это сделать Калининградскую область одним из самых лучших регионов для проживания в России. И для этого у нас есть все возможности. Будем двигаться в этом направлении. Сейчас регион на 18-м месте в рейтинге по качеству жизни - нам надо попасть в десятку.Важный вопрос первого уровня, требующий срочного решения, – паромное сообщение. Сегодня доставка и стройматериалов, и значительной части других товаров, в том числе продуктов питания, осуществляется морским путем. Сухопутные перевозки ограничены. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить объемы морских грузоперевозок. И обеспечить надежность и достаточные объемы их субсидирования. С доступностью продуктов питания и других товаров проблем нет, а с ценами надо еще поработать, потому что действительно это сказывается. Субсидирование значительно нам поможет в этой части, и в том числе для развития бизнеса. Потому что инвесторы, приходя в наш регион, отдавая инвестиции, хотели бы, чтобы они быстро окупались.— А насколько сегодня загружены паромы?— У нас сегодня паромы, которые действуют, загружены на 100%. При этом паромов недостаточно. Сейчас работаем с Минпромторгом, с Минтрансом по поводу повышения их количества. Потому что инвестиции вкладываются в регион, то есть инвесторам нужно как можно больше и быстрее провозить продукцию. Есть даже у нас очереди на паромы и приоритетность по виду грузов. Допустим, продукты – вперед, стройка немножко ждет. Это тоже сказывается на сроках. Если посмотреть по ряду объектов строительства в Калининградской области, с этим связаны сдвиги вправо, в том числе и по социально важным объектам.— Всем известно, что Калининград сейчас живет в условиях жестких лимитов на использование сухопутных маршрутов. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию на сегодня? Фиксируете ли логистический кризис на границе с Литвой?— Мы с вами видим, что литовская сторона продолжает сокращать возможный к перевозке объем грузов, затрудняет проезд наших перевозчиков через российско-литовские и литовско-белорусские пункты пропуска. Но на текущий момент не наблюдается значительного скопления транспорта в ожидании выезда из Калининградской области. Лично смотрю данные об очереди на границах, по возможности помогаем нашим коллегам, чтобы грузы проходили пункты пропуска быстрее. Что касается основной части грузов, мы, конечно, переложили их на морские перевозки. Это для нас и быстрее, и безопаснее. Активно задействованы паромы, всего на линии работают 28 судов. Этого хватает, чтобы обеспечить оперативную потребность. Но поскольку инвестиции в регион растут, предстоит серьезно увеличивать перевозочные мощности. Мы на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме подписали 12 соглашений на сумму более чем 250 миллиардов рублей. Реализация этих проектов увеличит нагрузку на морские линии. Объемы морских перевозок будут расти.— Литва "срезала" квоты на железнодорожный транзит из Калининградской области и подняла тарифы на перевозку. Как это отразилось на поставках в регион?— Все необходимые поставки в регион обеспечиваются, увеличивается доля морских грузоперевозок: только за первый квартал рост морских перевозок в каботаже увеличился более чем на 50%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.— "Автотор" показывает хорошие результаты на фоне простоя большинства российских автозаводов после ухода их иностранных партнеров. Но ситуация сложилась так, что прежнее количество машин перевозить на "большую землю" сложно. В связи с этим – есть ли проблемы с перевозкой новых автомобилей?— Что касается "Автотора", вы знаете, что это одно из системообразующих наших предприятий – там трудится порядка трех тысяч человек. "Автотор" во всех отношениях стоически перенес кризисный период и планомерно выходит из него. Сложности с логистикой есть, но они решаются. Что касается дальнейшего развития, европейские наши коллеги решили не сотрудничать с нами – это их выбор, поэтому мы перестроились на наших китайских партнеров, причем этот процесс продолжается, они охотно идут на сотрудничество. Компания развивает производство собственных моделей. Понятно, что за год невозможно перенастроить завод, чтобы обеспечить стопроцентную загрузку. Сегодня предприятиями группы производится 16 новых моделей легковых автомобилей, три модели коммерческих автомобилей под собственным брендом "АМБЕРТРАК", электромобиль с собственным брендом "АМБЕРАВТО", модели коммерческих электромобилей бренда "BROCK". Есть планы по расширению линейки выпускаемых моделей. Важная задача – создавать свое производство автокомпонентов. Уверен, справимся. Будем ориентироваться на Восток.— В регионе есть хорошие перспективы и для развития электротранспорта. Уже появились первые электротакси. Планируется ли перевести на электричество городской транспорт?— Когда я приехал в Калининград, то первое, на что обратил внимание буквально на выходе из самолета, из аэропорта, – это воздух. Ощущение чистого воздуха. Поэтому считаю очень важным сохранить экологию нашего региона. В том числе, за счет развития электротранспорта. Запаса хода электромобилей достаточно даже чтобы проехать всю Калининградскую область – с запада на восток это немногим более 200 километров."Автотор" уже начал производство электромобилей, а скоро начнется производство и электродвигателей, и других автокомпонентов. Под Неманом "Росатом" строит производство литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта. Поэтому планируем развивать городской электротранспорт, инфраструктуру электрозаправок. Но не в ущерб муниципальному и областному бюджету, потому что пока стоимость электробусов существенно выше аналогов на двигателях внутреннего сгорания или трамваев.— Калининградская область показывает рост турпотока. Какой прогноз на этот год? И планируется ли реконструкция аэропорта?— У нас в 2023 году туристический поток в регион превысил два миллиона человек. С одной стороны, это, наверное, обусловлено, в том числе и ограничением выезда россиян в другие страны. Но, с другой стороны, Калининградская область с точки зрения туризма последние годы достаточно активно развивалась. У нас с этим связана и работа по реконструкции аэропорта, потому что увеличивается туристический поток. Мы на Петербургском экономическом форуме подписали несколько соглашений, направленных на развитие именно туристической отрасли – это строительство гостиниц, отелей. Туризм в регионе развивается, и никого не смущает, что Калининградская область – это эксклав.При этом у нас основные ограничения в увеличении потока туристов связаны с пропускной способностью аэропорта. Мы сейчас проводим его реконструкцию. Есть конкретные планы с Минтрансом. Детальный план готовим по модернизации, в том числе по рулежным дорожкам. Мы не допустим, чтобы ограничения аэропорта влияли на туристический поток. Это для нас тоже доходы. Доходы для среднего и малого бизнеса, доходы и бюджета от налогов, которые мы в дальнейшем будем тратить, опять же, на развитие туристической отрасли.— А какой все-таки турпоток ожидается в этом году?— Мы посчитали, где-то плюс 5-7% по итогам 2024 года ожидаем. Это где-то два миллиона 130 тысяч человек, наш прогноз такой.— Новый морской курорт "Белая Дюна": на каком этапе реализация проекта?— На текущий момент – это крупнейший проект в калининградской туристской отрасли и по объему инвестиций, и по масштабу задуманного, а главное – по ожидаемому эффекту для региона в виде новых инфраструктурных объектов, комфортной среды, налоговых поступлений. По нашим оценкам, "Белая дюна" увеличит туристический поток в регион еще на 1,1 миллиона человек ежегодно. Пока проект в прединвестиционной стадии. Прорабатывается потребность инфраструктурных мощностей, готовится мастер-план территории проекта.— Наверное, реализацию этого проекта нужно синхронизировать с реконструкцией аэропорта.— Обязательно нужно синхронизировать. В этом наша ключевая задача.— А реконструкция терминала тоже необходима?— Думаю, что да. Нужно будет расширять.— Калининградская область начала принимать релокантов из Европы. Активно ли интересуются переездом наши соотечественники? Сколько уже переехало? Как вы смотрите на идею о введении так называемой "карты русского"?— В Калининграде для соотечественников и репатриантов в этом году заработал единый центр, в котором можно получить все необходимые консультации и услуги. Он называется "Балтийский маяк". На конец мая центр обработал порядка 1000 телефонных обращений. Смотрим, анализируем эти вопросы. Дальше смотрим, чем можем помочь. Примерно две-три семьи ежедневно обращаются в этот центр. На согласовании в МВД поступило 33 заявления от кандидатов на участие как раз уже в госпрограмме в качестве репатриантов. Это граждане, которые приезжают в основном из Латвии, Германии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. В регион таким образом уже приехали две многодетные семьи. Калининградская область считается одним из лидеров по программам поддержки, переселения соотечественников. Будем развивать это направление.— А как поживает депортированный из Латвии военный пенсионер Борис Катков? Как у него дела?— У Бориса Григорьевича все хорошо. Насколько, конечно, это может быть в ситуации, когда человека 83-х лет срывают с родного места и насильственно, в один день, высылают из страны, в которой он прожил более полувека и которую он считал родной. Мы его поддерживаем. Правительство Калининградской области предоставило ему служебную квартиру – Борис Григорьевич является сотрудником БФУ им. И.Канта. Насколько мне известно, к нему переехала жена, и он сейчас занимается вопросами обустройства своей квартиры и вопросами своего здоровья, продолжает активно интересоваться делами соотечественников, студентов БФУ.— Ввод в эксплуатацию велодорожки на территории нацпарка "Куршская коса" несколько раз откладывался. Планировалось открыть летом этого года. Все в силе? Планируете сами проехать?— "Куршский велотракт" – это первая велодорожка в России, которая проложена по особо охраняемой природной территории. Работы начались два года назад, сейчас готовность примерно 60%. Дирекция национального парка планировала завершить проект уже в августе этого года. Раз обещали, значит, надо сроки выполнять.— Кстати, а каким видом спорта увлекаетесь вы?— У меня хоккей, плавание – это основные виды спорта. На горных лыжах катаюсь редко, но стараюсь хотя бы в новогодние праздники выехать, покататься. Иногда в Москве ездил на велосипеде.

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Дарья Буймова

экономика, калининградская область, алексей беспрозванных, балтийский федеральный университет, автотор, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роман старовойт, россия, литва