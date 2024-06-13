https://ria.ru/20240613/belorussiya-1952622812.html

В Белоруссии прошли антитеррористические учения

В Белоруссии прошли антитеррористические учения - РИА Новости, 13.06.2024

В Белоруссии прошли антитеррористические учения

Антитеррористические учения, которые прошли в Брестской области 10-13 июня, показали готовность сил и средств эффективно реагировать на акты терроризма в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:19

2024-06-13T16:19

2024-06-13T16:19

брестская область

березовский

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Антитеррористические учения, которые прошли в Брестской области 10-13 июня, показали готовность сил и средств эффективно реагировать на акты терроризма в современных реалия, сообщает госагентство Белта со ссылкой на КГБ республики. "Учения проводились в целях обеспечения готовности государственных органов и иных государственных организаций к выполнению оперативно-служебных и боевых задач субъектами борьбы с терроризмом при возникновении террористических угроз", - сообщили в КГБ. В ведомстве отметили, что основными целями учений являлись обеспечение высокого уровня готовности государственных органов к организации и проведению мероприятий государственного реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций и незаконных вооруженных формирований, отрабатывались организация и тактики действий территориальных подразделений государственных органов по пресечению деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Брестской области. "Внимание также было уделено организации управления и взаимодействия сил и средств субъектов борьбы с терроризмом, задействуемых при проведении контртеррористической операции по пресечению деятельности НВФ на территории Брестской области. Учения проводились в два этапа. На первом этапе мероприятия проходили в Березовском, Ивацевичском, Барановичском и Ляховичском районах Брестской области. На втором - в Ивацевичском районе Брестской области", - сообщает КГБ. В ведомстве отметили, что к участию в учениях привлекались силы и средства органов государственной безопасности, органов внутренних дел и внутренних войск министерства внутренних дел, органов пограничной службы, вооруженных сил, Службы безопасности президента, Следственного комитета, государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов и организаций государственной системы здравоохранения, органов прокуратуры, местных исполнительных и распорядительных органов и иные подразделения. "Результаты проведенных мероприятий показали готовность задействованных в учении сил и средств эффективно реагировать на акты терроризма в современных реалиях", - сообщили в КГБ Белоруссии.

https://ria.ru/20240520/ucheniya-1947072958.html

https://ria.ru/20240613/polsha-1952455995.html

https://ria.ru/20240527/uchenie-1948699799.html

брестская область

березовский

белоруссия

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брестская область, березовский, белоруссия, в мире