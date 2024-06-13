https://ria.ru/20240613/argentina-1952459924.html
Власти Аргентины назвали протестующих в Буэнос-Айресе террористами
Власти Аргентины назвали протестующих в Буэнос-Айресе террористами - РИА Новости, 13.06.2024
Власти Аргентины назвали протестующих в Буэнос-Айресе террористами
Протестующие, вступившие в столкновение с полицией во время манифестации у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, совершили попытку госпереворота, сообщила... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T01:57
2024-06-13T01:57
2024-06-13T02:04
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - РИА Новости. Протестующие, вступившие в столкновение с полицией во время манифестации у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, совершили попытку госпереворота, сообщила пресс-служба президента Аргентины. "Офис президента поздравляет силы безопасности за отличные действия по подавлению террористических групп, которые палками, камнями и гранатами попытались совершить попытку госпереворота, выступив против нормальной работы конгресса", - говорится в сообщении. Акция протеста в отношении политики властей состоялась в среду у конгресса Аргентины, где в настоящий момент обсуждаются реформы президента Хавьера Милея. На площадь пришли несколько тысяч человек. Проходившая поначалу мирная акция постепенно переросла в столкновения с правоохранителями. Протестующие подожгли машину, стоявшую на площади, разбили мостовую и начали кидать булыжники в полицию, которая пряталась за железными щитами, выставленными вокруг здания конгресса. После этого полиция начала теснить манифестантов, применив спецсредства. В ход пошли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Манифестация была созвана левыми силами и профсоюзами, чтобы выступить против изменений, которые предлагает руководство страны в различных сферах. Так, в частности, оппозиция протестует против приватизации, против возможной ликвидации фонда по поддержке учителей, против норм, которые позволят работодателю легче уволить работника. В сенате обсуждение законопроекта о реформах, который был ранее одобрен в целом в палате депутатов, займет несколько часов и, возможно, продлится до поздней ночи (по местному времени). Конгресс сначала проголосует в целом, а затем уже по каждой статье закона.
https://ria.ru/20240612/stolknoveniya-1952449255.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Власти Аргентины назвали протестующих в Буэнос-Айресе террористами
Власти Аргентины назвали протестующих, устроивших беспорядки, террористами
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - РИА Новости. Протестующие, вступившие в столкновение с полицией во время манифестации у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, совершили попытку госпереворота, сообщила пресс-служба президента Аргентины.
«
"Офис президента поздравляет силы безопасности за отличные действия по подавлению террористических групп, которые палками, камнями и гранатами попытались совершить попытку госпереворота, выступив против нормальной работы конгресса", - говорится в сообщении.
Акция протеста в отношении политики властей состоялась в среду у конгресса Аргентины, где в настоящий момент обсуждаются реформы президента Хавьера Милея. На площадь пришли несколько тысяч человек.
Проходившая поначалу мирная акция постепенно переросла в столкновения с правоохранителями. Протестующие подожгли машину, стоявшую на площади, разбили мостовую и начали кидать булыжники в полицию, которая пряталась за железными щитами, выставленными вокруг здания конгресса. После этого полиция начала теснить манифестантов, применив спецсредства. В ход пошли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.
Манифестация была созвана левыми силами и профсоюзами, чтобы выступить против изменений, которые предлагает руководство страны в различных сферах. Так, в частности, оппозиция протестует против приватизации, против возможной ликвидации фонда по поддержке учителей, против норм, которые позволят работодателю легче уволить работника.
В сенате обсуждение законопроекта о реформах, который был ранее одобрен в целом в палате депутатов, займет несколько часов и, возможно, продлится до поздней ночи (по местному времени). Конгресс сначала проголосует в целом, а затем уже по каждой статье закона.