https://ria.ru/20240612/zaporozhe-1952356263.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 12.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:32

2024-06-12T13:32

2024-06-12T13:32

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области воздушная тревога не объявлялась. "В Запорожье прозвучал звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала. Спустя некоторое время "Общественное" сообщило еще об одном взрыве в городе. Подробности не уточняются, официальной информации пока не поступало. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240612/sumy-1952323014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины