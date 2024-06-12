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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 12.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/zaporozhe-1952356263.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 12.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:32
2024-06-12T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области воздушная тревога не объявлялась. "В Запорожье прозвучал звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала. Спустя некоторое время "Общественное" сообщило еще об одном взрыве в городе. Подробности не уточняются, официальной информации пока не поступало. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240612/sumy-1952323014.html
https://ria.ru/20240612/vsu-1952340955.html
запорожье
запорожская область
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в мире, запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области воздушная тревога не объявлялась.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Подполье сообщило о взрывах в Сумах
08:39
"В Запорожье прозвучал звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала.
Спустя некоторое время "Общественное" сообщило еще об одном взрыве в городе. Подробности не уточняются, официальной информации пока не поступало.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
"Русские своего добились". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ
11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьКиевВооруженные силы Украины
 
 
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