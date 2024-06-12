https://ria.ru/20240612/zaporozhe-1952356263.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 12.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:32
2024-06-12T13:32
2024-06-12T13:32
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области воздушная тревога не объявлялась. "В Запорожье прозвучал звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала. Спустя некоторое время "Общественное" сообщило еще об одном взрыве в городе. Подробности не уточняются, официальной информации пока не поступало. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240612/sumy-1952323014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье