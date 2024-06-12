https://ria.ru/20240612/tver-1952364658.html
Мощи князя Михаила Тверского перенесли в Спасо-Преображенский собор Твери
Мощи князя Михаила Тверского перенесли в Спасо-Преображенский собор Твери - РИА Новости, 12.06.2024
Мощи князя Михаила Тверского перенесли в Спасо-Преображенский собор Твери
В среду, в День России, в Твери состоялось торжественное перенесение мощей святого благоверного князя Михаила Тверского в Спасо-Преображенский кафедральный... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:29
2024-06-12T14:29
2024-06-12T14:29
тверская область
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
игорь руденя
тверь
россия
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В среду, в День России, в Твери состоялось торжественное перенесение мощей святого благоверного князя Михаила Тверского в Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщает пресс-служба регионального правительства.Участие в мероприятии приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, депутаты Государственной Думы Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, председатель областного парламента Сергей Голубев, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, руководители ведомств, главы муниципалитетов, духовенство.Утром в Воскресенском соборе прошла Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Затем по улицам Твери прошел крестный ход. Он завершился в Спасо-Преображенском соборе молебном перед мощами святого."Это историческое событие происходит в День России. Очень символично осознавать, какой исторический момент мы сейчас переживаем. Михаил Ярославич - пример великого государственного служения и подвига ради своего народа. Сегодняшнее событие, которое объединило несколько тысяч человек, показывает, насколько мы крепки духом и сильны нашей верой. Но веры без дел недостаточно. Необходимо трудиться каждый день и помнить, что наши небесные покровители всегда будут помогать. Остальное зависит от того, что мы делаем, как сами защищаем нашу Родину", - цитирует пресс-служба Руденю.Как сказал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, это глубоко духовное и значимое для всех событие."Святой благоверный князь Михаил Тверской – человек, имя которого вызывает глубокую благородность у всех жителей нашей святой древней земли. Он вписал свое имя в летопись великой русской истории навсегда", - отметил митрополит.Участниками исторического события перенесения мощей святого благоверного князя Михаила Тверского из Воскресенского в Спасо-Преображенский собор стали семьи участников специальной военной операции и многодетные семьи, представители общественных и молодежных организаций региона, жители и гости Твери. Поклониться святому приехали Владимир и Ольга Акимкины из Домотканова. В их семье восемь детей, трое из которых сегодня рядом с родителями в Спасо-Преображенском соборе.Князь Михаил Тверской является небесным покровителем тверской земли. В конце XIII века, при его жизни, Тверское княжество переживало расцвет, став политическим и культурным центром Северо-Восточной Руси. Михаил Ярославич первым из русских князей стал титуловаться "Великим князем всея Руси", ратуя за объединение русских земель.Первое боевое крещение князь Михаил принял в возрасте 14 лет, когда в 1285 году вместе с тверским отрядом помог князю Димитрию Переяславскому дать отпор вторгшимся ордынцам.
https://ria.ru/20240601/khod-1949893890.html
https://ria.ru/20240608/pamyatnik-1951690516.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), игорь руденя, тверь, россия
Тверская область, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Игорь Руденя, Тверь, Россия
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В среду, в День России, в Твери состоялось торжественное перенесение мощей святого благоверного князя Михаила Тверского в Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участие в мероприятии приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя
, депутаты Государственной Думы Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, председатель областного парламента Сергей Голубев, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, руководители ведомств, главы муниципалитетов, духовенство.
Утром в Воскресенском соборе прошла Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Затем по улицам Твери прошел крестный ход. Он завершился в Спасо-Преображенском соборе молебном перед мощами святого.
"Это историческое событие происходит в День России. Очень символично осознавать, какой исторический момент мы сейчас переживаем. Михаил Ярославич - пример великого государственного служения и подвига ради своего народа. Сегодняшнее событие, которое объединило несколько тысяч человек, показывает, насколько мы крепки духом и сильны нашей верой. Но веры без дел недостаточно. Необходимо трудиться каждый день и помнить, что наши небесные покровители всегда будут помогать. Остальное зависит от того, что мы делаем, как сами защищаем нашу Родину", - цитирует пресс-служба Руденю.
Как сказал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, это глубоко духовное и значимое для всех событие.
«
"Святой благоверный князь Михаил Тверской – человек, имя которого вызывает глубокую благородность у всех жителей нашей святой древней земли. Он вписал свое имя в летопись великой русской истории навсегда", - отметил митрополит.
Участниками исторического события перенесения мощей святого благоверного князя Михаила Тверского из Воскресенского в Спасо-Преображенский собор стали семьи участников специальной военной операции и многодетные семьи, представители общественных и молодежных организаций региона, жители и гости Твери. Поклониться святому приехали Владимир
и Ольга Акимкины из Домотканова. В их семье восемь детей, трое из которых сегодня рядом с родителями в Спасо-Преображенском соборе.
Князь Михаил Тверской является небесным покровителем тверской земли. В конце XIII века, при его жизни, Тверское княжество переживало расцвет, став политическим и культурным центром Северо-Восточной Руси. Михаил Ярославич первым из русских князей стал титуловаться "Великим князем всея Руси", ратуя за объединение русских земель.
Первое боевое крещение князь Михаил принял в возрасте 14 лет, когда в 1285 году вместе с тверским отрядом помог князю Димитрию Переяславскому дать отпор вторгшимся ордынцам.