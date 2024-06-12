https://ria.ru/20240612/tver-1952364658.html

Мощи князя Михаила Тверского перенесли в Спасо-Преображенский собор Твери

Мощи князя Михаила Тверского перенесли в Спасо-Преображенский собор Твери - РИА Новости, 12.06.2024

Мощи князя Михаила Тверского перенесли в Спасо-Преображенский собор Твери

В среду, в День России, в Твери состоялось торжественное перенесение мощей святого благоверного князя Михаила Тверского в Спасо-Преображенский кафедральный... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:29

2024-06-12T14:29

2024-06-12T14:29

тверская область

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

игорь руденя

тверь

россия

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В среду, в День России, в Твери состоялось торжественное перенесение мощей святого благоверного князя Михаила Тверского в Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщает пресс-служба регионального правительства.Участие в мероприятии приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, депутаты Государственной Думы Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, председатель областного парламента Сергей Голубев, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, руководители ведомств, главы муниципалитетов, духовенство.Утром в Воскресенском соборе прошла Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Затем по улицам Твери прошел крестный ход. Он завершился в Спасо-Преображенском соборе молебном перед мощами святого."Это историческое событие происходит в День России. Очень символично осознавать, какой исторический момент мы сейчас переживаем. Михаил Ярославич - пример великого государственного служения и подвига ради своего народа. Сегодняшнее событие, которое объединило несколько тысяч человек, показывает, насколько мы крепки духом и сильны нашей верой. Но веры без дел недостаточно. Необходимо трудиться каждый день и помнить, что наши небесные покровители всегда будут помогать. Остальное зависит от того, что мы делаем, как сами защищаем нашу Родину", - цитирует пресс-служба Руденю.Как сказал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, это глубоко духовное и значимое для всех событие."Святой благоверный князь Михаил Тверской – человек, имя которого вызывает глубокую благородность у всех жителей нашей святой древней земли. Он вписал свое имя в летопись великой русской истории навсегда", - отметил митрополит.Участниками исторического события перенесения мощей святого благоверного князя Михаила Тверского из Воскресенского в Спасо-Преображенский собор стали семьи участников специальной военной операции и многодетные семьи, представители общественных и молодежных организаций региона, жители и гости Твери. Поклониться святому приехали Владимир и Ольга Акимкины из Домотканова. В их семье восемь детей, трое из которых сегодня рядом с родителями в Спасо-Преображенском соборе.Князь Михаил Тверской является небесным покровителем тверской земли. В конце XIII века, при его жизни, Тверское княжество переживало расцвет, став политическим и культурным центром Северо-Восточной Руси. Михаил Ярославич первым из русских князей стал титуловаться "Великим князем всея Руси", ратуя за объединение русских земель.Первое боевое крещение князь Михаил принял в возрасте 14 лет, когда в 1285 году вместе с тверским отрядом помог князю Димитрию Переяславскому дать отпор вторгшимся ордынцам.

https://ria.ru/20240601/khod-1949893890.html

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тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), игорь руденя, тверь, россия