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В Свердловской области потушили пожар в цеху
В Свердловской области потушили пожар в цеху - РИА Новости, 12.06.2024
В Свердловской области потушили пожар в цеху
Пожар в цеху в Свердловской области потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T05:53
2024-06-12T05:53
2024-06-12T05:53
происшествия
свердловская область
россия
арамиль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пожар в цеху в Свердловской области потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Цех по производству покрышек загорелся в Арамиле в Свердловской области. Площадь пожара составляла 700 квадратных метров. "В Свердловской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
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происшествия, свердловская область, россия, арамиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Арамиль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области потушили пожар в цеху
МЧС: в Свердловской области потушили пожар в цеху по производству покрышек