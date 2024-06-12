https://ria.ru/20240612/pozhar-1952313733.html

В Свердловской области потушили пожар в цеху

В Свердловской области потушили пожар в цеху - РИА Новости, 12.06.2024

В Свердловской области потушили пожар в цеху

Пожар в цеху в Свердловской области потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T05:53

2024-06-12T05:53

2024-06-12T05:53

происшествия

свердловская область

россия

арамиль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пожар в цеху в Свердловской области потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Цех по производству покрышек загорелся в Арамиле в Свердловской области. Площадь пожара составляла 700 квадратных метров. "В Свердловской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

свердловская область

россия

арамиль

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2024

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происшествия, свердловская область, россия, арамиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)