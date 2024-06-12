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Школьники из Коломны отказались от выпускного, чтобы помочь бойцам СВО - РИА Новости, 12.06.2024
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14:52 12.06.2024
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Школьники из Коломны отказались от выпускного, чтобы помочь бойцам СВО
Школьники из Коломны отказались от выпускного, чтобы помочь бойцам СВО - РИА Новости, 12.06.2024
Школьники из Коломны отказались от выпускного, чтобы помочь бойцам СВО
Школьники из Коломны отказались от выпускного, чтобы помочь бойцам СВО, солдаты записали ответное видеообращение ребятам с пожеланиями и благодарностями,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:52
2024-06-12T14:52
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общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Школьники из Коломны отказались от выпускного, чтобы помочь бойцам СВО, солдаты записали ответное видеообращение ребятам с пожеланиями и благодарностями, следует из видеоролика, опубликованного в группе ВКонтакте "Коломна". "За все время, пока идет СВО, мы столкнулись с разными ситуациями, с ужасами войны, о которых хочется поскорее забыть. Но сейчас мы столкнулись с поступком, который тронул нас до глубины души, и о котором мы будем помнить всегда. Мы говорим о школьниках коломенской школы номер 14, ребята, вы отказались от выпускного, а это праздник, который бывает один раз в жизни. Это очень по-взрослому, сильно и мужественно, от души благодарим вас за это", - сказал боец СВО на видео из группы ВКонтакте. Также он пожелал ребятам побед в жизни, праздников и пообещал обеспечить мирное небо. "Благодарим вас за помощь в предоставлении нам квадрокоптера ... Победа будет за нами!" - добавил боец.
https://ria.ru/20240521/kolomna-1947355807.html
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общество, коломна
Надежные люди, Общество, Коломна
Школьники из Коломны отказались от выпускного, чтобы помочь бойцам СВО

В Коломне школьники на деньги, сэкономленные на выпуском, помогли бойцам СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Школьники из Коломны отказались от выпускного, чтобы помочь бойцам СВО, солдаты записали ответное видеообращение ребятам с пожеланиями и благодарностями, следует из видеоролика, опубликованного в группе ВКонтакте "Коломна".
«
"За все время, пока идет СВО, мы столкнулись с разными ситуациями, с ужасами войны, о которых хочется поскорее забыть. Но сейчас мы столкнулись с поступком, который тронул нас до глубины души, и о котором мы будем помнить всегда. Мы говорим о школьниках коломенской школы номер 14, ребята, вы отказались от выпускного, а это праздник, который бывает один раз в жизни. Это очень по-взрослому, сильно и мужественно, от души благодарим вас за это", - сказал боец СВО на видео из группы ВКонтакте.
Также он пожелал ребятам побед в жизни, праздников и пообещал обеспечить мирное небо.
"Благодарим вас за помощь в предоставлении нам квадрокоптера ... Победа будет за нами!" - добавил боец.
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