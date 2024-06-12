https://ria.ru/20240612/pomosch-1952368853.html

Школьники из Коломны отказались от выпускного, чтобы помочь бойцам СВО

Школьники из Коломны отказались от выпускного, чтобы помочь бойцам СВО - РИА Новости, 12.06.2024

Школьники из Коломны отказались от выпускного, чтобы помочь бойцам СВО

Школьники из Коломны отказались от выпускного, чтобы помочь бойцам СВО, солдаты записали ответное видеообращение ребятам с пожеланиями и благодарностями,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:52

2024-06-12T14:52

2024-06-12T14:52

надежные люди

общество

коломна

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Школьники из Коломны отказались от выпускного, чтобы помочь бойцам СВО, солдаты записали ответное видеообращение ребятам с пожеланиями и благодарностями, следует из видеоролика, опубликованного в группе ВКонтакте "Коломна". "За все время, пока идет СВО, мы столкнулись с разными ситуациями, с ужасами войны, о которых хочется поскорее забыть. Но сейчас мы столкнулись с поступком, который тронул нас до глубины души, и о котором мы будем помнить всегда. Мы говорим о школьниках коломенской школы номер 14, ребята, вы отказались от выпускного, а это праздник, который бывает один раз в жизни. Это очень по-взрослому, сильно и мужественно, от души благодарим вас за это", - сказал боец СВО на видео из группы ВКонтакте. Также он пожелал ребятам побед в жизни, праздников и пообещал обеспечить мирное небо. "Благодарим вас за помощь в предоставлении нам квадрокоптера ... Победа будет за нами!" - добавил боец.

https://ria.ru/20240521/kolomna-1947355807.html

коломна

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, коломна