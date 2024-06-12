https://ria.ru/20240612/podderzhka-1952337027.html
Путин подписал закон о продлении господдержки малого книжного бизнеса
Путин подписал закон о продлении господдержки малого книжного бизнеса - РИА Новости, 12.06.2024
Путин подписал закон о продлении господдержки малого книжного бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на три года действующие меры господдержки социальных предприятий, занимающиеся продажей детских... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:01
2024-06-12T11:01
2024-06-12T11:01
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на три года действующие меры господдержки социальных предприятий, занимающиеся продажей детских книг, учебников, справочников и просветительской литературы. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. По действующему законодательству органы госвласти и местного самоуправления вправе до конца 2024 года оказывать поддержку (финансовую, информационную, консультационную) субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые относятся к социальным предприятиям и занимаются реализацией книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы. Закон продлевает такую возможность до 31 декабря 2027 года включительно, то есть на три года. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Меры поддержки были введены временно после закрытия книжных магазинов в 2020 году из-за коронавирусных ограничений. Правительство РФ тогда включило распространение книг в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, внеся этот законопроект, первоначально предлагали снять ограничение по сроку действия этой нормы, чтобы соответствующие субъекты МСП могли получать господдержку на постоянной основе. Однако профильный комитет Госдумы по МСП перед первым чтением обратил внимание, что в пояснительных материалах нет анализа эффективности мер поддержки. Поэтому комитет предложил пока ограничиться 2027 годом с целью проведения подробного анализа в долгосрочной перспективе, что и было сделано.
https://ria.ru/20240206/kontrafakt-1925589745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Путин подписал закон о продлении господдержки малого книжного бизнеса
Путин продлил на три года меры господдержки малого книжного бизнеса
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на три года действующие меры господдержки социальных предприятий, занимающиеся продажей детских книг, учебников, справочников и просветительской литературы. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
.
По действующему законодательству органы госвласти и местного самоуправления вправе до конца 2024 года оказывать поддержку (финансовую, информационную, консультационную) субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые относятся к социальным предприятиям и занимаются реализацией книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы.
Закон продлевает такую возможность до 31 декабря 2027 года включительно, то есть на три года. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Меры поддержки были введены временно после закрытия книжных магазинов в 2020 году из-за коронавирусных ограничений. Правительство РФ тогда включило распространение книг в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, внеся этот законопроект, первоначально предлагали снять ограничение по сроку действия этой нормы, чтобы соответствующие субъекты МСП могли получать господдержку на постоянной основе.
Однако профильный комитет Госдумы по МСП перед первым чтением обратил внимание, что в пояснительных материалах нет анализа эффективности мер поддержки. Поэтому комитет предложил пока ограничиться 2027 годом с целью проведения подробного анализа в долгосрочной перспективе, что и было сделано.