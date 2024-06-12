https://ria.ru/20240612/opasnost-1952303661.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T01:30

2024-06-12T01:30

2024-06-12T01:33

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

белгородская область

россия

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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