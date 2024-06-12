Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали, сколько компаний испытывают нехватку рабочей силы - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/nekhvatka-1952394855.html
На Украине рассказали, сколько компаний испытывают нехватку рабочей силы
На Украине рассказали, сколько компаний испытывают нехватку рабочей силы - РИА Новости, 12.06.2024
На Украине рассказали, сколько компаний испытывают нехватку рабочей силы
Более половины украинских компаний - 57% - испытывают нехватку рабочей силы, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:03
2024-06-12T17:03
в мире
украина
берлин (город)
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Более половины украинских компаний - 57% - испытывают нехватку рабочей силы, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Мы обсудили тот факт, что 57 процентов украинских компаний испытывают проблемы с рабочей силой, они сталкиваются с нехваткой рабочей силы", - заявила Свириденко на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Ранее Свириденко признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшихся "мужскими". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240612/bmp-1952389327.html
https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952359681.html
украина
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, берлин (город), владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Берлин (город), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине рассказали, сколько компаний испытывают нехватку рабочей силы

На Украине сообщили, что 57% компаний испытывают нехватку рабочей силы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Более половины украинских компаний - 57% - испытывают нехватку рабочей силы, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«
"Мы обсудили тот факт, что 57 процентов украинских компаний испытывают проблемы с рабочей силой, они сталкиваются с нехваткой рабочей силы", - заявила Свириденко на конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Украина планирует до конца года произвести первую БМП Lynx
Вчера, 16:37
Ранее Свириденко признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшихся "мужскими".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
"Погибли тысячи". На Украине обрушились на Зеленского из-за его саммита
Вчера, 13:56
 
В миреУкраинаБерлин (город)Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала