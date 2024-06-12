https://ria.ru/20240612/minoborony-1952359296.html

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.06.2024

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение украинским подразделениям у семи населенных пунктов в ДНР и отразили две контратаки, потери... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:54

2024-06-12T13:54

2024-06-12T14:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

сша

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_0:82:3167:1863_1920x0_80_0_0_79e3a4d56e6cb05c7e0d0766b3eea488.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение украинским подразделениям у семи населенных пунктов в ДНР и отразили две контратаки, потери противника составили до 600 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 33-й, 41-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Артема, Катериновка и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США. Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240612/vsu-1952340955.html

https://ria.ru/20240612/vsu-1952315885.html

россия

сша

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика