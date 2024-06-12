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Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.06.2024
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение украинским подразделениям у семи населенных пунктов в ДНР и отразили две контратаки, потери... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:54
2024-06-12T13:54
2024-06-12T14:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение украинским подразделениям у семи населенных пунктов в ДНР и отразили две контратаки, потери противника составили до 600 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 33-й, 41-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Артема, Катериновка и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США. Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240612/vsu-1952340955.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Донецкая Народная Республика
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила пять складов ВСУ