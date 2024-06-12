https://ria.ru/20240612/minoborony-1952358783.html

Минобороны рассказало о работе группировки "Север" в зоне СВО

Минобороны рассказало о работе группировки "Север" в зоне СВО - РИА Новости, 12.06.2024

Минобороны рассказало о работе группировки "Север" в зоне СВО

Российские военнослужащие группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:51

2024-06-12T13:51

2024-06-12T13:54

специальная военная операция на украине

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харьковская область

вооруженные силы украины

волчанск

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов Харьковской области, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Липцы, Тихое, Избицкое, Жовтневое, Волчанск, Старица Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 17 бригады национальной гвардии Украины."Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152 мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". За сутки уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240612/zapad-1952359123.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск