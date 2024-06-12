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Минобороны рассказало о работе группировки "Север" в зоне СВО - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 12.06.2024 (обновлено: 13:54 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/minoborony-1952358783.html
Минобороны рассказало о работе группировки "Север" в зоне СВО
Минобороны рассказало о работе группировки "Север" в зоне СВО - РИА Новости, 12.06.2024
Минобороны рассказало о работе группировки "Север" в зоне СВО
Российские военнослужащие группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:51
2024-06-12T13:54
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
волчанск
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов Харьковской области, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Липцы, Тихое, Избицкое, Жовтневое, Волчанск, Старица Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 17 бригады национальной гвардии Украины."Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152 мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". За сутки уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Волчанск
Минобороны рассказало о работе группировки "Север" в зоне СВО

Подразделения "севера" продвигаются в глубину обороны ВСУ, отражены 5 контратак

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов Харьковской области, сообщило в среду Минобороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Липцы, Тихое, Избицкое, Жовтневое, Волчанск, Старица Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 17 бригады национальной гвардии Украины.
"Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152 мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". За сутки уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВолчанск
 
 
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