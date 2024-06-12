https://ria.ru/20240612/ekaterinburg-1952415676.html

В Екатеринбурге катер протаранил лодку, есть пострадавшие

В Екатеринбурге катер протаранил лодку, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.06.2024

В Екатеринбурге катер протаранил лодку, есть пострадавшие

Катер и лодка столкнулись на городском пруду Екатеринбурга, две женщины пострадали, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:38

2024-06-12T18:38

2024-06-12T19:37

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952416746_0:161:909:672_1920x0_80_0_0_f0809877c01a31aee657ebac90edfe9a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Катер и лодка столкнулись на городском пруду Екатеринбурга, две женщины пострадали, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба свердловского минздрава. "По пострадавшим в результате столкновения двух плавсредств в акватории городского пруда Екатеринбурга. В результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них находится в тяжёлом состоянии", – говорится в сообщении. Отмечается, что обе пациентки доставлены в больницу Екатеринбурга, врачи оказывают им необходимую медпомощь. После инцидента Уральская транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку оказанию услуг на воде. "Установлено, что в Екатеринбурге на городском пруду катер протаранил лодку. Выясняются все обстоятельства произошедшего", – сказали в ведомстве. Как добавили РИА Новости в региональном главке МЧС, по факту происшествия специалистами Государственной инспекции по маломерным судам также начата проверка. "Уже установлено, что маломерные суда состояли на учёте, судоводители имели права на управление ими", – подчеркнули в главке.

https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html

https://ria.ru/20240611/delo-1952227890.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)