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В Екатеринбурге катер протаранил лодку, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.06.2024
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18:38 12.06.2024 (обновлено: 19:37 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/ekaterinburg-1952415676.html
В Екатеринбурге катер протаранил лодку, есть пострадавшие
В Екатеринбурге катер протаранил лодку, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.06.2024
В Екатеринбурге катер протаранил лодку, есть пострадавшие
Катер и лодка столкнулись на городском пруду Екатеринбурга, две женщины пострадали, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:38
2024-06-12T19:37
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Катер и лодка столкнулись на городском пруду Екатеринбурга, две женщины пострадали, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба свердловского минздрава. "По пострадавшим в результате столкновения двух плавсредств в акватории городского пруда Екатеринбурга. В результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них находится в тяжёлом состоянии", – говорится в сообщении. Отмечается, что обе пациентки доставлены в больницу Екатеринбурга, врачи оказывают им необходимую медпомощь. После инцидента Уральская транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку оказанию услуг на воде. "Установлено, что в Екатеринбурге на городском пруду катер протаранил лодку. Выясняются все обстоятельства произошедшего", – сказали в ведомстве. Как добавили РИА Новости в региональном главке МЧС, по факту происшествия специалистами Государственной инспекции по маломерным судам также начата проверка. "Уже установлено, что маломерные суда состояли на учёте, судоводители имели права на управление ими", – подчеркнули в главке.
https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге катер протаранил лодку, есть пострадавшие

Катер протаранил лодку на городском пруду Екатеринбурга, пострадали две женщины

© пресс-служба Минздрава Свердловской областиНа месте столкновения двух плавсредств в акватории городского пруда Екатеринбурга. Кадр видео
На месте столкновения двух плавсредств в акватории городского пруда Екатеринбурга. Кадр видео
© пресс-служба Минздрава Свердловской области
На месте столкновения двух плавсредств в акватории городского пруда Екатеринбурга. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Катер и лодка столкнулись на городском пруду Екатеринбурга, две женщины пострадали, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба свердловского минздрава.
«
"По пострадавшим в результате столкновения двух плавсредств в акватории городского пруда Екатеринбурга. В результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них находится в тяжёлом состоянии", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что обе пациентки доставлены в больницу Екатеринбурга, врачи оказывают им необходимую медпомощь.
После инцидента Уральская транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку оказанию услуг на воде. "Установлено, что в Екатеринбурге на городском пруду катер протаранил лодку. Выясняются все обстоятельства произошедшего", – сказали в ведомстве.
Как добавили РИА Новости в региональном главке МЧС, по факту происшествия специалистами Государственной инспекции по маломерным судам также начата проверка. "Уже установлено, что маломерные суда состояли на учёте, судоводители имели права на управление ими", – подчеркнули в главке.
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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