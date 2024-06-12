В Екатеринбурге катер протаранил лодку, есть пострадавшие
Катер протаранил лодку на городском пруду Екатеринбурга, пострадали две женщины
© пресс-служба Минздрава Свердловской областиНа месте столкновения двух плавсредств в акватории городского пруда Екатеринбурга. Кадр видео
На месте столкновения двух плавсредств в акватории городского пруда Екатеринбурга. Кадр видео
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Катер и лодка столкнулись на городском пруду Екатеринбурга, две женщины пострадали, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба свердловского минздрава.
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"По пострадавшим в результате столкновения двух плавсредств в акватории городского пруда Екатеринбурга. В результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них находится в тяжёлом состоянии", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что обе пациентки доставлены в больницу Екатеринбурга, врачи оказывают им необходимую медпомощь.
После инцидента Уральская транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку оказанию услуг на воде. "Установлено, что в Екатеринбурге на городском пруду катер протаранил лодку. Выясняются все обстоятельства произошедшего", – сказали в ведомстве.
Как добавили РИА Новости в региональном главке МЧС, по факту происшествия специалистами Государственной инспекции по маломерным судам также начата проверка. "Уже установлено, что маломерные суда состояли на учёте, судоводители имели права на управление ими", – подчеркнули в главке.