https://ria.ru/20240612/diplomatiya-1952339091.html

В МИД назвали утками сообщения грузинских СМИ о восстановлении дипотношений

В МИД назвали утками сообщения грузинских СМИ о восстановлении дипотношений - РИА Новости, 12.06.2024

В МИД назвали утками сообщения грузинских СМИ о восстановлении дипотношений

В МИД России, комментируя РИА Новости сообщения грузинских СМИ о работе Москвы и Тбилиси по восстановлению дипотношений, назвали их уткой. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:21

2024-06-12T11:21

2024-06-12T14:10

россия

грузия

в мире

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В МИД России, комментируя РИА Новости сообщения грузинских СМИ о работе Москвы и Тбилиси по восстановлению дипотношений, назвали их уткой."Не видим смысла комментировать разного рода утки, тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами", — заявили агентству в МИД России.Перед этим грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что правительства двух стран якобы ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве. СМИ утверждало, что Тбилиси уже проводит отбор сотрудников для работы в диппредставительстве.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Грузинская сторона разорвала отношения двух стран после того, как Москва 26 августа 2008-го признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают независимость этих республик, считая их "оккупированными территориями".

https://ria.ru/20240312/gruziya-1932493723.html

https://ria.ru/20240312/gruziya-1932446179.html

россия

грузия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, грузия, в мире, москва