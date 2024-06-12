В МИД назвали утками сообщения грузинских СМИ о восстановлении дипотношений
МИД: нет смысла комментировать утки украинских оппозиционных ресурсов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В МИД России, комментируя РИА Новости сообщения грузинских СМИ о работе Москвы и Тбилиси по восстановлению дипотношений, назвали их уткой.
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"Не видим смысла комментировать разного рода утки, тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами", — заявили агентству в МИД России.
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Перед этим грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что правительства двух стран якобы ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве. СМИ утверждало, что Тбилиси уже проводит отбор сотрудников для работы в диппредставительстве.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
Грузинская сторона разорвала отношения двух стран после того, как Москва 26 августа 2008-го признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают независимость этих республик, считая их "оккупированными территориями".