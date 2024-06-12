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В МИД назвали утками сообщения грузинских СМИ о восстановлении дипотношений - РИА Новости, 12.06.2024
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11:21 12.06.2024 (обновлено: 14:10 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/diplomatiya-1952339091.html
В МИД назвали утками сообщения грузинских СМИ о восстановлении дипотношений
В МИД назвали утками сообщения грузинских СМИ о восстановлении дипотношений - РИА Новости, 12.06.2024
В МИД назвали утками сообщения грузинских СМИ о восстановлении дипотношений
В МИД России, комментируя РИА Новости сообщения грузинских СМИ о работе Москвы и Тбилиси по восстановлению дипотношений, назвали их уткой. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:21
2024-06-12T14:10
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В МИД России, комментируя РИА Новости сообщения грузинских СМИ о работе Москвы и Тбилиси по восстановлению дипотношений, назвали их уткой.&quot;Не видим смысла комментировать разного рода утки, тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами&quot;, — заявили агентству в МИД России.Перед этим грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что правительства двух стран якобы ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве. СМИ утверждало, что Тбилиси уже проводит отбор сотрудников для работы в диппредставительстве.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Грузинская сторона разорвала отношения двух стран после того, как Москва 26 августа 2008-го признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают независимость этих республик, считая их "оккупированными территориями".
https://ria.ru/20240312/gruziya-1932493723.html
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россия, грузия, в мире, москва
Россия, Грузия, В мире, Москва
В МИД назвали утками сообщения грузинских СМИ о восстановлении дипотношений

МИД: нет смысла комментировать утки украинских оппозиционных ресурсов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В МИД России, комментируя РИА Новости сообщения грузинских СМИ о работе Москвы и Тбилиси по восстановлению дипотношений, назвали их уткой.
«

"Не видим смысла комментировать разного рода утки, тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами", — заявили агентству в МИД России.

Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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Перед этим грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что правительства двух стран якобы ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве. СМИ утверждало, что Тбилиси уже проводит отбор сотрудников для работы в диппредставительстве.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
Грузинская сторона разорвала отношения двух стран после того, как Москва 26 августа 2008-го признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают независимость этих республик, считая их "оккупированными территориями".
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