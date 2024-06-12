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В Бурятии завели дело из-за избиения 15-летней девушки толпой подростков - РИА Новости, 12.06.2024
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17:02 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/buryatiya-1952394509.html
В Бурятии завели дело из-за избиения 15-летней девушки толпой подростков
В Бурятии завели дело из-за избиения 15-летней девушки толпой подростков - РИА Новости, 12.06.2024
В Бурятии завели дело из-за избиения 15-летней девушки толпой подростков
Уголовное дело о хулиганстве возбудили из-за избиения 15-летней девушки толпой подростков в Иволгинском районе Бурятии, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:02
2024-06-12T17:02
происшествия
иволгинский район
россия
республика бурятия
александр бастрыкин
алексей цыденов
следственный комитет россии (ск рф)
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УЛАН-УДЭ, 12 июн – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили из-за избиения 15-летней девушки толпой подростков в Иволгинском районе Бурятии, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ. Ранее в соцсетях появилось видео избиения девушки не менее чем четырьмя подростками, которые пинают, бьют, толкают её. Несколько раз девушка падает на землю, руками пытается закрыться от ударов. "В Иволгинском районе по факту избиения девушки группой подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным следствия, 10 июня 2024 года ранним утром группа молодых людей в возрасте от 14 до 15 лет в селе Хойтобэе Иволгинского района Республики Бурятия из личной неприязни избили 15-летнюю местную жительницу, а один из подозреваемых, демонстрируя девушке нож, высказал в ее адрес угрозы убийством", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в преступлении участвовали шесть подростков, их личности установлены, в ближайшее время всех их допросят. При этом в ведомстве отметили, что после возвращения домой потерпевшая рассказала о нападении матери, однако та не стала сообщать о происшествии в правоохранительные органы. Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту данного происшествия. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина заявила, что необходимо призвать к ответу родителей всех подростков, участвовавших в избиении. "Уже связалась с главой Иволгинского района. будет оказана необходимая психологическая помощь", - отметила она. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования этого уголовного дела. Также под личный контроль взял ситуацию глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, все нападавшие из проблемных семей - у некоторых родители уже привлекались к ответственности за уголовные преступления и неисполнение родительских обязанностей, один из подростков уже судим.
https://ria.ru/20240507/sk-1944296085.html
https://ria.ru/20240604/proisshestviya-1950344010.html
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происшествия, иволгинский район, россия, республика бурятия, александр бастрыкин, алексей цыденов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иволгинский район, Россия, Республика Бурятия, Александр Бастрыкин, Алексей Цыденов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии завели дело из-за избиения 15-летней девушки толпой подростков

СК возбудил дело из-за избиения 15-летней девушки толпой подростков в Бурятии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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УЛАН-УДЭ, 12 июн – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили из-за избиения 15-летней девушки толпой подростков в Иволгинском районе Бурятии, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.
Ранее в соцсетях появилось видео избиения девушки не менее чем четырьмя подростками, которые пинают, бьют, толкают её. Несколько раз девушка падает на землю, руками пытается закрыться от ударов.
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"В Иволгинском районе по факту избиения девушки группой подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным следствия, 10 июня 2024 года ранним утром группа молодых людей в возрасте от 14 до 15 лет в селе Хойтобэе Иволгинского района Республики Бурятия из личной неприязни избили 15-летнюю местную жительницу, а один из подозреваемых, демонстрируя девушке нож, высказал в ее адрес угрозы убийством", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в преступлении участвовали шесть подростков, их личности установлены, в ближайшее время всех их допросят. При этом в ведомстве отметили, что после возвращения домой потерпевшая рассказала о нападении матери, однако та не стала сообщать о происшествии в правоохранительные органы.
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту данного происшествия. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина заявила, что необходимо призвать к ответу родителей всех подростков, участвовавших в избиении.
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"Уже связалась с главой Иволгинского района. будет оказана необходимая психологическая помощь", - отметила она.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования этого уголовного дела.
Также под личный контроль взял ситуацию глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, все нападавшие из проблемных семей - у некоторых родители уже привлекались к ответственности за уголовные преступления и неисполнение родительских обязанностей, один из подростков уже судим.
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ПроисшествияИволгинский районРоссияРеспублика БурятияАлександр БастрыкинАлексей ЦыденовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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