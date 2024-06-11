https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952217839.html

На Украине удивились странному поведению Зеленского

На Украине удивились странному поведению Зеленского - РИА Новости, 11.06.2024

На Украине удивились странному поведению Зеленского

Владимир Зеленский оскорбляет западных лидеров и усугубляет свое положение, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой". РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:20

2024-06-11T16:20

2024-06-11T18:51

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оскорбляет западных лидеров и усугубляет свое положение, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой"."Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа лузером", — возмутился офицер.По мнению Лапина, Зеленский своими безрассудными высказываниями в адрес западных лидеров "сжигает мосты перед собой".Майор ВСУ также напомнил, что в начале июня послы G7 хотели встретиться с Зеленским, но тот не стал их принимать, и дипломатов "повели на два этажа ниже" — к главе его офиса Андрею Ермаку."Зеленский свято уверовал в свой абсолютный рейтинг в западном мире", — отметил Лапин.В среду президент России Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что администрация США избавится от Зеленского примерно через год.

https://ria.ru/20240611/kharkov-1952194916.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин, вооруженные силы украины, g7, санкт-петербург