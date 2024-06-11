Рейтинг@Mail.ru
На Украине удивились странному поведению Зеленского - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 11.06.2024 (обновлено: 18:51 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952217839.html
На Украине удивились странному поведению Зеленского
На Украине удивились странному поведению Зеленского - РИА Новости, 11.06.2024
На Украине удивились странному поведению Зеленского
Владимир Зеленский оскорбляет западных лидеров и усугубляет свое положение, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой". РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:20
2024-06-11T18:51
в мире
украина
россия
владимир зеленский
андрей ермак
владимир путин
вооруженные силы украины
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869686237_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_6acd2a0f4d5e8d4da7fa54ab773a1b2b.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оскорбляет западных лидеров и усугубляет свое положение, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой"."Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа лузером", — возмутился офицер.По мнению Лапина, Зеленский своими безрассудными высказываниями в адрес западных лидеров "сжигает мосты перед собой".Майор ВСУ также напомнил, что в начале июня послы G7 хотели встретиться с Зеленским, но тот не стал их принимать, и дипломатов "повели на два этажа ниже" — к главе его офиса Андрею Ермаку."Зеленский свято уверовал в свой абсолютный рейтинг в западном мире", — отметил Лапин.В среду президент России Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что администрация США избавится от Зеленского примерно через год.
https://ria.ru/20240611/kharkov-1952194916.html
https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952259625.html
украина
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869686237_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fee871e816989e3c5160050cb5c526a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин, вооруженные силы украины, g7, санкт-петербург
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, G7, Санкт-Петербург
На Украине удивились странному поведению Зеленского

Лапин: Зеленский начал оскорблять западных лидеров

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Yves Herman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оскорбляет западных лидеров и усугубляет свое положение, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой".
"Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа лузером", — возмутился офицер.
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
"В два раза больше": стало известно, что произошло под Харьковом
Вчера, 15:14
По мнению Лапина, Зеленский своими безрассудными высказываниями в адрес западных лидеров "сжигает мосты перед собой".
Майор ВСУ также напомнил, что в начале июня послы G7 хотели встретиться с Зеленским, но тот не стал их принимать, и дипломатов "повели на два этажа ниже" — к главе его офиса Андрею Ермаку.
«
"Зеленский свято уверовал в свой абсолютный рейтинг в западном мире", — отметил Лапин.
В среду президент России Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что администрация США избавится от Зеленского примерно через год.
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
"Кто тянул за язык?" В Киеве раскрыли грубую ошибку Зеленского
Вчера, 18:49
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныG7Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала