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На Украине удивились странному поведению Зеленского
На Украине удивились странному поведению Зеленского - РИА Новости, 11.06.2024
На Украине удивились странному поведению Зеленского
Владимир Зеленский оскорбляет западных лидеров и усугубляет свое положение, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой". РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:20
2024-06-11T16:20
2024-06-11T18:51
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оскорбляет западных лидеров и усугубляет свое положение, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой"."Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа лузером", — возмутился офицер.По мнению Лапина, Зеленский своими безрассудными высказываниями в адрес западных лидеров "сжигает мосты перед собой".Майор ВСУ также напомнил, что в начале июня послы G7 хотели встретиться с Зеленским, но тот не стал их принимать, и дипломатов "повели на два этажа ниже" — к главе его офиса Андрею Ермаку."Зеленский свято уверовал в свой абсолютный рейтинг в западном мире", — отметил Лапин.В среду президент России Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что администрация США избавится от Зеленского примерно через год.
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В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, G7, Санкт-Петербург
На Украине удивились странному поведению Зеленского
Лапин: Зеленский начал оскорблять западных лидеров