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МИД Италии пообещал 140 миллионов евро на поддержку Украины - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952168802.html
МИД Италии пообещал 140 миллионов евро на поддержку Украины
МИД Италии пообещал 140 миллионов евро на поддержку Украины - РИА Новости, 11.06.2024
МИД Италии пообещал 140 миллионов евро на поддержку Украины
Италия выделит 140 миллионов евро на поддержку гражданских отраслей украинской экономики, объявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:44
2024-06-11T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
антонио таяни
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РИМ, 11 июн - РИА Новости. Италия выделит 140 миллионов евро на поддержку гражданских отраслей украинской экономики, объявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. "Италия готова не только к военной помощи, но и к поддержке других отраслей. Новый пакет размером 140 миллионов предназначен для инфраструктуры, здравоохранения, гуманитарной сферы и разминирования. Это последнее решение итальянского правительства", - заявил он на конференции по восстановлению Украины. Трансляция мероприятия в Германии велась на его сайте. Таяни добавил, что к последней помощи также относятся 45 миллионов евро, которые Рим выделит на восстановление разрушенного собора в Одессе. Также он подтвердил, что Италия "готова направить" новый пакет военной помощи, который будет включать систему ПВО Samp-T. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20240605/italiya-1950645174.html
https://ria.ru/20240508/reshenie-1944571260.html
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в мире, украина, италия, антонио таяни
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Антонио Таяни
МИД Италии пообещал 140 миллионов евро на поддержку Украины

Глава МИД Таяни: Италия выделит 140 миллионов евро гражданским отраслям Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 11 июн - РИА Новости. Италия выделит 140 миллионов евро на поддержку гражданских отраслей украинской экономики, объявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
"Италия готова не только к военной помощи, но и к поддержке других отраслей. Новый пакет размером 140 миллионов предназначен для инфраструктуры, здравоохранения, гуманитарной сферы и разминирования. Это последнее решение итальянского правительства", - заявил он на конференции по восстановлению Украины. Трансляция мероприятия в Германии велась на его сайте.
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Таяни добавил, что к последней помощи также относятся 45 миллионов евро, которые Рим выделит на восстановление разрушенного собора в Одессе. Также он подтвердил, что Италия "готова направить" новый пакет военной помощи, который будет включать систему ПВО Samp-T.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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