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В Кремле прокомментировали учения нестратегических ядерных сил
В Кремле прокомментировали учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
В Кремле прокомментировали учения нестратегических ядерных сил
Учения нестратегических ядерных сил очень важны для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:17
2024-06-11T12:17
2024-06-11T12:25
безопасность
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
союзное государство
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Учения нестратегических ядерных сил очень важны для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил, который направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии."Такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что учения – это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, то вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, проводят учения, пояснил Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), союзное государство
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Союзное государство
В Кремле прокомментировали учения нестратегических ядерных сил
Песков: учения нестратегических ядерных сил очень важны для России