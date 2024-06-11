https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952143431.html

В Кремле прокомментировали учения нестратегических ядерных сил

В Кремле прокомментировали учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024

В Кремле прокомментировали учения нестратегических ядерных сил

Учения нестратегических ядерных сил очень важны для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:17

2024-06-11T12:17

2024-06-11T12:25

безопасность

россия

дмитрий песков

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

союзное государство

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Учения нестратегических ядерных сил очень важны для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил, который направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии."Такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что учения – это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, то вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, проводят учения, пояснил Песков.

https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952107611.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), союзное государство