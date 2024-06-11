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В Кремле прокомментировали учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
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12:17 11.06.2024 (обновлено: 12:25 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952143431.html
В Кремле прокомментировали учения нестратегических ядерных сил
В Кремле прокомментировали учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
В Кремле прокомментировали учения нестратегических ядерных сил
Учения нестратегических ядерных сил очень важны для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:17
2024-06-11T12:25
безопасность
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
союзное государство
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Учения нестратегических ядерных сил очень важны для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил, который направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии."Такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что учения – это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, то вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, проводят учения, пояснил Песков.
https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952107611.html
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безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), союзное государство
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Союзное государство
В Кремле прокомментировали учения нестратегических ядерных сил

Песков: учения нестратегических ядерных сил очень важны для России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Учения нестратегических ядерных сил очень важны для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил, который направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии.
«
"Такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что учения – это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, то вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, проводят учения, пояснил Песков.
Кадры учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Минобороны показало видео учений ядерных сил
Вчера, 09:24
 
БезопасностьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Союзное государство
 
 
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