https://ria.ru/20240611/trevoga-1952179575.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.06.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:28
2024-06-11T14:28
2024-06-11T14:30
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в мире
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днепропетровская область
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно - в 14.18 мск. Ранее во вторник тревогу объявляли в Харьковской и Днепропетровской областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
украина
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в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена во вторник в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно - в 14.18 мск.
Ранее во вторник тревогу объявляли в Харьковской и Днепропетровской областях, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.