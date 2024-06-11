https://ria.ru/20240611/tomsk-1952095793.html

Томские депутаты прекратили полномочия осужденной за экстремизм коллеги

Томские депутаты прекратили полномочия осужденной за экстремизм коллеги - РИА Новости, 11.06.2024

Томские депутаты прекратили полномочия осужденной за экстремизм коллеги

Депутаты городской думы Томска на сессии во вторник приняли решение о прекращении депутатских полномочий своей осужденной за экстремизм коллеги Ксении Фадеевой, РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:17

2024-06-11T07:17

2024-06-11T07:17

происшествия

россия

томск

томский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842207100_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_84f7cb02a9c74f7c8371865af7330710.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Депутаты городской думы Томска на сессии во вторник приняли решение о прекращении депутатских полномочий своей осужденной за экстремизм коллеги Ксении Фадеевой, передает корреспондент РИА Новости. В конце декабря 2023 года Советский районный суд Томска признал Фадееву виновной в организации экстремистского сообщества и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита обжаловала приговор, однако Томский областной суд 28 мая отклонил апелляционную жалобу, приговор вступил в силу "Вы знаете, что 28 мая 2024 года вступил в законную силу обвинительный приговор, в связи с этим нам необходимо соблюсти все формальности и в соответствии с действующим законодательством… принять данный проект решения… Решение принято", - сказал зампредседателя гордумы Андрей Петров. Ксения Фадеева – бывший координатор томского штаба Алексея Навального*. Фадеева обвинялась по двум статьям: часть 3 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и часть 3 статьи 239 УК РФ (участие в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Ксения Фадеева в сентябре 2020 года победила на выборах в гордуму Томска. В начале 2021 года принимала участие в несанкционированных властями акциях. Депутата задержали в конце декабря 2021 года.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952088263.html

https://ria.ru/20240611/prigovor-1952086511.html

россия

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, томск, томский областной суд