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Томские депутаты прекратили полномочия осужденной за экстремизм коллеги - РИА Новости, 11.06.2024
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07:17 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/tomsk-1952095793.html
Томские депутаты прекратили полномочия осужденной за экстремизм коллеги
Томские депутаты прекратили полномочия осужденной за экстремизм коллеги - РИА Новости, 11.06.2024
Томские депутаты прекратили полномочия осужденной за экстремизм коллеги
Депутаты городской думы Томска на сессии во вторник приняли решение о прекращении депутатских полномочий своей осужденной за экстремизм коллеги Ксении Фадеевой, РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:17
2024-06-11T07:17
происшествия
россия
томск
томский областной суд
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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Депутаты городской думы Томска на сессии во вторник приняли решение о прекращении депутатских полномочий своей осужденной за экстремизм коллеги Ксении Фадеевой, передает корреспондент РИА Новости. В конце декабря 2023 года Советский районный суд Томска признал Фадееву виновной в организации экстремистского сообщества и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита обжаловала приговор, однако Томский областной суд 28 мая отклонил апелляционную жалобу, приговор вступил в силу "Вы знаете, что 28 мая 2024 года вступил в законную силу обвинительный приговор, в связи с этим нам необходимо соблюсти все формальности и в соответствии с действующим законодательством… принять данный проект решения… Решение принято", - сказал зампредседателя гордумы Андрей Петров. Ксения Фадеева – бывший координатор томского штаба Алексея Навального*. Фадеева обвинялась по двум статьям: часть 3 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и часть 3 статьи 239 УК РФ (участие в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Ксения Фадеева в сентябре 2020 года победила на выборах в гордуму Томска. В начале 2021 года принимала участие в несанкционированных властями акциях. Депутата задержали в конце декабря 2021 года.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952088263.html
https://ria.ru/20240611/prigovor-1952086511.html
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происшествия, россия, томск, томский областной суд
Происшествия, Россия, Томск, Томский областной суд
Томские депутаты прекратили полномочия осужденной за экстремизм коллеги

Томские депутаты прекратили полномочия осужденной за экстремизм коллеги Фадеевой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТомск
Томск - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Томск. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Депутаты городской думы Томска на сессии во вторник приняли решение о прекращении депутатских полномочий своей осужденной за экстремизм коллеги Ксении Фадеевой, передает корреспондент РИА Новости.
В конце декабря 2023 года Советский районный суд Томска признал Фадееву виновной в организации экстремистского сообщества и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита обжаловала приговор, однако Томский областной суд 28 мая отклонил апелляционную жалобу, приговор вступил в силу
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"Вы знаете, что 28 мая 2024 года вступил в законную силу обвинительный приговор, в связи с этим нам необходимо соблюсти все формальности и в соответствии с действующим законодательством… принять данный проект решения… Решение принято", - сказал зампредседателя гордумы Андрей Петров.
Ксения Фадеева – бывший координатор томского штаба Алексея Навального*.
Фадеева обвинялась по двум статьям: часть 3 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и часть 3 статьи 239 УК РФ (участие в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).
Ксения Фадеева в сентябре 2020 года победила на выборах в гордуму Томска. В начале 2021 года принимала участие в несанкционированных властями акциях. Депутата задержали в конце декабря 2021 года.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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