https://ria.ru/20240611/svo-1952164557.html

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение в глубину обороны противника, отбиты две контратаки украинских... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:24

2024-06-11T13:24

2024-06-11T13:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение в глубину обороны противника, отбиты две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли более 265 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника и нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области. Также отражены две контратаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили свыше 265 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм гаубица Д-20, боевая машина 122-мм РСЗО "Град" и станция радиоэлектронной борьбы "Нота". Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)