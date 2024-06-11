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Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение в глубину обороны противника, отбиты две контратаки украинских... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:24
2024-06-11T13:24
2024-06-11T13:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение в глубину обороны противника, отбиты две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли более 265 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника и нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области. Также отражены две контратаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили свыше 265 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм гаубица Д-20, боевая машина 122-мм РСЗО "Град" и станция радиоэлектронной борьбы "Нота". Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
МО: подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ за сутки