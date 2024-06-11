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Группировка "Запад" уничтожила более 560 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила более 560 боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024
Группировка "Запад" уничтожила более 560 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Запад" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены более 560 украинских военнослужащих, сообщило во... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:21
2024-06-11T13:21
2024-06-11T13:42
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены более 560 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."ВСУ потеряли более 560 военнослужащих, пять автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Группировка "Запад" уничтожила более 560 боевиков ВСУ
МО: группировка "Запад" уничтожила 560 украинских военных и два склада