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В Югре часть столба ЛЭП упала на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 11.06.2024
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10:27 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/stolb-1952118767.html
В Югре часть столба ЛЭП упала на ребенка на детской площадке
В Югре часть столба ЛЭП упала на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 11.06.2024
В Югре часть столба ЛЭП упала на ребенка на детской площадке
Часть столба электропередачи упала на четырёхлетнего ребёнка на детской площадке в городском поселении Зеленоборск Ханты-Мансийского автономного округа, мальчик РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:27
2024-06-11T10:27
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
советский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Часть столба электропередачи упала на четырёхлетнего ребёнка на детской площадке в городском поселении Зеленоборск Ханты-Мансийского автономного округа, мальчик находится в больнице, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "В городском поселении Зеленоборск Советского района четырехлетний ребенок, находившийся на детской площадке по улице Политехническая, получил травмы в результате падения на него поддерживающей части (скоса) столба электропередачи. Несовершеннолетний госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу", – говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы оценить вред, причиненный ребенку. Свою проверку начала и областная прокуратура.
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ханты-мансийский автономный округ
советский район
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, советский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Советский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Югре часть столба ЛЭП упала на ребенка на детской площадке

В Югре госпитализировали ребенка после падения части столба ЛЭП

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Часть столба электропередачи упала на четырёхлетнего ребёнка на детской площадке в городском поселении Зеленоборск Ханты-Мансийского автономного округа, мальчик находится в больнице, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"В городском поселении Зеленоборск Советского района четырехлетний ребенок, находившийся на детской площадке по улице Политехническая, получил травмы в результате падения на него поддерживающей части (скоса) столба электропередачи. Несовершеннолетний госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу", – говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы оценить вред, причиненный ребенку. Свою проверку начала и областная прокуратура.
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