https://ria.ru/20240611/stolb-1952118767.html

В Югре часть столба ЛЭП упала на ребенка на детской площадке

В Югре часть столба ЛЭП упала на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 11.06.2024

В Югре часть столба ЛЭП упала на ребенка на детской площадке

Часть столба электропередачи упала на четырёхлетнего ребёнка на детской площадке в городском поселении Зеленоборск Ханты-Мансийского автономного округа, мальчик РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:27

2024-06-11T10:27

2024-06-11T10:27

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

советский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Часть столба электропередачи упала на четырёхлетнего ребёнка на детской площадке в городском поселении Зеленоборск Ханты-Мансийского автономного округа, мальчик находится в больнице, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "В городском поселении Зеленоборск Советского района четырехлетний ребенок, находившийся на детской площадке по улице Политехническая, получил травмы в результате падения на него поддерживающей части (скоса) столба электропередачи. Несовершеннолетний госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу", – говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы оценить вред, причиненный ребенку. Свою проверку начала и областная прокуратура.

https://ria.ru/20240510/rebenok-1945150313.html

ханты-мансийский автономный округ

советский район

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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, советский район, следственный комитет россии (ск рф)