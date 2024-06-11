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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю под Угледаром
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю под Угледаром - РИА Новости, 11.06.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю под Угледаром
Штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю под Угледаром, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:07
2024-06-11T05:07
2024-06-11T05:07
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю под Угледаром, сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовые подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" совместно с другими штурмовыми подразделениями дальневосточников продвинулись в сторону Константиновки и улучшили положение по переднему краю на угледарском участке фронта", - говорится в сообщении. По данным ведомства, поздравления ВСУ создавали оборонительные линии на этом участке с 2014 года, а часть фортификаций осталась с времён Великой Отечественной войны. "Взятие Константиновки позволит затруднить снабжение угледарской группировки врага, а также откроет путь для наступательных действий в глубину обороны противника на южнодонецком направлении специальной военной операции", - подчеркнули в Минобороны. Отмечается, что продвижение российских штурмовых групп осложняется большим количеством заминированных врагом коммуникаций и участков местности. По словам бойцов, несмотря на шквал ответного огня и постоянную работу украинских дронов-камикадзе, "противнику не удается сдерживать натиск наших штурмовых групп".
https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html
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Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю под Угледаром
МО: штурмовые отряды Тихоокеанского флота улучшили положение под Угледаром
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю под Угледаром, сообщили в Минобороны РФ.
"Штурмовые подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" совместно с другими штурмовыми подразделениями дальневосточников продвинулись в сторону Константиновки
и улучшили положение по переднему краю на угледарском участке фронта", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, поздравления ВСУ
создавали оборонительные линии на этом участке с 2014 года, а часть фортификаций осталась с времён Великой Отечественной войны.
"Взятие Константиновки позволит затруднить снабжение угледарской группировки врага, а также откроет путь для наступательных действий в глубину обороны противника на южнодонецком направлении специальной военной операции", - подчеркнули в Минобороны.
Отмечается, что продвижение российских штурмовых групп осложняется большим количеством заминированных врагом коммуникаций и участков местности.
По словам бойцов, несмотря на шквал ответного огня и постоянную работу украинских дронов-камикадзе, "противнику не удается сдерживать натиск наших штурмовых групп".