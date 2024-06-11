https://ria.ru/20240611/sebu-1952091176.html

На Филиппинах хотят предложить российским туристам уникальную культуру

На Филиппинах хотят предложить российским туристам уникальную культуру - РИА Новости, 11.06.2024

На Филиппинах хотят предложить российским туристам уникальную культуру

Филиппинская провинция Себу готова предложить российским туристам уникальную себуанскую культуру с фестивалями и местной кухней, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T05:56

2024-06-11T05:56

2024-06-11T05:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Филиппинская провинция Себу готова предложить российским туристам уникальную себуанскую культуру с фестивалями и местной кухней, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор провинции Гвендолин Гарсия. Провинция Себу, расположенная на одноименном острове в центре Филиппинского архипелага, является одной из наиболее экономически развитых в стране. Филиппины стали известны европейцам во многом благодаря Себу, куда в 1521 году прибыла первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Себу является главным туристическим центром Филиппин, ее воздушная гавань уступает по пассажиропотоку и количеству внутренних и международных рейсов только столичному аэропорту Манилы. "Во-первых, у нас, конечно, есть туристические места с красивой природой: водопады, китовые акулы, ход сардин. У нас красивые места для дайвинга, горы, море. Но, как мне кажется, главное, что волнует каждого туриста – это что уникального есть в культуре. Вы не хотите видеть те же самые пляжи или те же самые МакДоналдсы, (вы хотите видеть), что отличает себуанскую культуру от всех остальных", - отметила губернатор. По ее словам, когда она впервые стала губернатором в 2004 году, все округа провинции провели ревизию своих объектов культурного наследия, всех имеющихся реликвий и артефактов. В результате им удалось заново открыть многие свои традиционные танцы, песни и стихи, которые теперь демонстрируются туристам. Так появился фестиваль "Сурой-сурой Сугбо", что можно перевести с себуанского, как "наслаждайся Себу". "У нас 44 муниципалитета и 7 городов, и это словно туристический караван, который я лично веду за собой, делая остановки в каждом населенном пункте. И везде у нас фестиваль, где подают местную кухню. У нас нет хот-догов и гамбургеров, мы подаем туристам только уникальную себуанскую еду. И, судя по тому, что я ела в России в течение последних нескольких дней, думаю, что у нас и россиян похожие вкусы", - заявила Гарсия. Она также рассказала, что почувствовала в России то же тепло и открытость по отношению к гостям, которая есть в сердцах себуанцев и филиппинцев. По ее мнению, россияне и филиппинцы одинаково прямолинейные, не любят неискренности, говорят, как есть, и имеют в виду то, что говорят. "Когда мы подписывали обновленное соглашение о побратимских связях с Санкт-Петербургом, губернатор (Александр Беглов) должен был побыть лишь пару минут, но остался с нами на два часа. Потому, что почувствовал, что с нами ему комфортно – и, мне кажется, это лучший показатель", - подчеркнула Гвендолин Гарсия. Власти Санкт-Петербурга и провинции Себу 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Кроме того, был заключен меморандум о сотрудничестве с петербургским Онкологическим центром имени Напалкова. В ходе встречи со своей филиппинской коллегой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил большой потенциал развития взаимодействия в сфере туризма, заявив о необходимости всестороннего изучения туристических рынков. Руководители регионов также договорились продвигать запуск прямого авиасообщения между Петербургом и Себу. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240610/filippiny-1951901315.html

https://ria.ru/20240610/posol-1951903072.html

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себу, санкт-петербург, филиппины, александр беглов, в мире