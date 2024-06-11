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Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию - РИА Новости, 11.06.2024
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08:22 11.06.2024 (обновлено: 09:20 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/rusofobiya-1952099926.html
Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию
Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию - РИА Новости, 11.06.2024
Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать механизм, который позволит привлекать иностранцев к ответственности за проявление... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:22
2024-06-11T09:20
россия
латвия
татьяна москалькова
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать механизм, который позволит привлекать иностранцев к ответственности за проявление русофобии, следует из доклада омбудсмена, который есть в распоряжении РИА Новости. "В данной связи заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма, а также усилить наказания за эти деяния", — говорится в документе. Москалькова отметила, что сейчас западный мир и находящиеся под его влиянием организации захватила "беспрецедентная русофобия". В 2023 году она приняла еще более агрессивные формы, считает омбудсмен. &quot;Примеров этого безумства, которые не находят ни малейшего порицания со стороны международного сообщества, более чем достаточно&quot;, — сказала она.Омбудсмен вспомнила случаи с Международным олимпийским комитетом, призвавшим игнорировать Игры дружбы, который пройдут в России в сентябре, и запретившим российскую символику на Олимпиаде в Париже. В конце марта Москалькова рассказала, что ее аппарат практически каждый день получает обращения, связанные с русофобией. По ее словам, русофобия стала частью государственной политики США и других западных государств, массовые нарушения прав россиян происходят сегодня при поддержке и молчаливом согласии мирового сообщества.
https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html
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россия, латвия, татьяна москалькова, в мире
Россия, Латвия, Татьяна Москалькова, В мире
Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию

Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за проявление русофобии

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать механизм, который позволит привлекать иностранцев к ответственности за проявление русофобии, следует из доклада омбудсмена, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В данной связи заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма, а также усилить наказания за эти деяния", — говорится в документе.
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Москалькова отметила, что сейчас западный мир и находящиеся под его влиянием организации захватила "беспрецедентная русофобия". В 2023 году она приняла еще более агрессивные формы, считает омбудсмен.
«

"Примеров этого безумства, которые не находят ни малейшего порицания со стороны международного сообщества, более чем достаточно", — сказала она.

Омбудсмен вспомнила случаи с Международным олимпийским комитетом, призвавшим игнорировать Игры дружбы, который пройдут в России в сентябре, и запретившим российскую символику на Олимпиаде в Париже.
В конце марта Москалькова рассказала, что ее аппарат практически каждый день получает обращения, связанные с русофобией. По ее словам, русофобия стала частью государственной политики США и других западных государств, массовые нарушения прав россиян происходят сегодня при поддержке и молчаливом согласии мирового сообщества.
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