https://ria.ru/20240611/pvo-1952168683.html

ПВО сбила десять снарядов HIMARS за сутки

ПВО сбила десять снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 11.06.2024

ПВО сбила десять снарядов HIMARS за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 45 украинских военных беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:44

2024-06-11T13:44

2024-06-11T13:46

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 45 украинских военных беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25 559 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 312 танков и других боевых бронированных машин, 1332 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 445 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)