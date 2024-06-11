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ПВО сбила десять снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 11.06.2024 (обновлено: 13:46 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/pvo-1952168683.html
ПВО сбила десять снарядов HIMARS за сутки
ПВО сбила десять снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 11.06.2024
ПВО сбила десять снарядов HIMARS за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 45 украинских военных беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:44
2024-06-11T13:46
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 45 украинских военных беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25 559 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 312 танков и других боевых бронированных машин, 1332 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 445 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила десять снарядов HIMARS за сутки

МО РФ: ПВО сбила 45 дронов ВСУ, 10 снарядов HIMARS и 2 авиабомбы Hammer за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 45 украинских военных беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25 559 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 312 танков и других боевых бронированных машин, 1332 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 445 единиц специальной военной автомобильной техники.
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