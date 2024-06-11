https://ria.ru/20240611/putin-1952275527.html

Путин: Россия рассматривает инициативы Турции по судоходству в Черном море

Путин: Россия рассматривает инициативы Турции по судоходству в Черном море - РИА Новости, 11.06.2024

Путин: Россия рассматривает инициативы Турции по судоходству в Черном море

Россия внимательно и с уважением рассматривает все инициативы Турции по судоходству в Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:19

2024-06-11T20:19

2024-06-11T20:33

турция

россия

черное море

в мире

владимир путин

хакан фидан

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия внимательно и с уважением рассматривает все инициативы Турции по судоходству в Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой Республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте", - сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

https://ria.ru/20240611/putin-1952277776.html

турция

россия

черное море

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турция, россия, черное море, в мире, владимир путин, хакан фидан