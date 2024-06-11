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Путин: Россия рассматривает инициативы Турции по судоходству в Черном море - РИА Новости, 11.06.2024
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20:19 11.06.2024 (обновлено: 20:33 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/putin-1952275527.html
Путин: Россия рассматривает инициативы Турции по судоходству в Черном море
Путин: Россия рассматривает инициативы Турции по судоходству в Черном море - РИА Новости, 11.06.2024
Путин: Россия рассматривает инициативы Турции по судоходству в Черном море
Россия внимательно и с уважением рассматривает все инициативы Турции по судоходству в Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:19
2024-06-11T20:33
турция
россия
черное море
в мире
владимир путин
хакан фидан
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия внимательно и с уважением рассматривает все инициативы Турции по судоходству в Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой Республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте", - сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
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турция, россия, черное море, в мире, владимир путин, хакан фидан
Турция, Россия, Черное море, В мире, Владимир Путин, Хакан Фидан
Путин: Россия рассматривает инициативы Турции по судоходству в Черном море

Путин: РФ рассматривает все инициативы Турции по судоходству в Черном море

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия внимательно и с уважением рассматривает все инициативы Турции по судоходству в Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой Республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте", - сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
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ТурцияРоссияЧерное мореВ миреВладимир ПутинХакан Фидан
 
 
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