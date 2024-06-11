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В Свердловской области потушили открытый огонь в цеху

В Свердловской области потушили открытый огонь в цеху - РИА Новости, 11.06.2024

В Свердловской области потушили открытый огонь в цеху

Открытое горение в цеху по производству покрышек в Арамиле в Свердловской области ликвидировали, по уточненным данным, площадь пожара составила 700 квадратных... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:49

2024-06-11T20:49

2024-06-11T20:50

происшествия

арамиль

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Открытое горение в цеху по производству покрышек в Арамиле в Свердловской области ликвидировали, по уточненным данным, площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщает МЧС России. Вечером во вторник в Арамиле загорелся цех на площади 900 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. "Открытое горение в Арамиле ликвидировано. По уточненным данным, площадь пожара составляет 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

арамиль

свердловская область

россия

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происшествия, арамиль, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)