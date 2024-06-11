Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области потушили открытый огонь в цеху - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 11.06.2024 (обновлено: 20:50 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/pozhar-1952283106.html
В Свердловской области потушили открытый огонь в цеху
В Свердловской области потушили открытый огонь в цеху - РИА Новости, 11.06.2024
В Свердловской области потушили открытый огонь в цеху
Открытое горение в цеху по производству покрышек в Арамиле в Свердловской области ликвидировали, по уточненным данным, площадь пожара составила 700 квадратных... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:49
2024-06-11T20:50
происшествия
арамиль
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Открытое горение в цеху по производству покрышек в Арамиле в Свердловской области ликвидировали, по уточненным данным, площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщает МЧС России. Вечером во вторник в Арамиле загорелся цех на площади 900 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. "Открытое горение в Арамиле ликвидировано. По уточненным данным, площадь пожара составляет 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
арамиль
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, арамиль, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Арамиль, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области потушили открытый огонь в цеху

В Свердловской области потушили открытый огонь в цеху по производству покрышек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Открытое горение в цеху по производству покрышек в Арамиле в Свердловской области ликвидировали, по уточненным данным, площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщает МЧС России.
Вечером во вторник в Арамиле загорелся цех на площади 900 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.
"Открытое горение в Арамиле ликвидировано. По уточненным данным, площадь пожара составляет 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2024 году
1 апреля, 14:33
 
ПроисшествияАрамильСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала