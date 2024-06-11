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В подконтрольном Киеву Запорожье чиновник горсовета умер после покушения
В подконтрольном Киеву Запорожье чиновник горсовета умер после покушения - РИА Новости, 11.06.2024
В подконтрольном Киеву Запорожье чиновник горсовета умер после покушения
Чиновник горсовета подконтрольного Киевом Запорожья скончался во вторник после покушения на него, сообщила местная полиция. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:08
2024-06-11T15:08
2024-06-11T15:08
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Чиновник горсовета подконтрольного Киевом Запорожья скончался во вторник после покушения на него, сообщила местная полиция. Ранее украинское издание "Запорожье новости" сообщило, что в Запорожье неизвестный совершил покушение на отстраненного от исполнения обязанностей чиновника городского совета Максима Денщика, он попал в реанимацию. "В Запорожье полицейские разыскивают мужчину, стрелявшего в местного чиновника. Утром в областном центре было совершено убийство. Злоумышленник произвел четыре выстрела в потерпевшего. Последний от полученных ран умер", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в социальной сети Facebook*. Сотрудники полиции уточнили, что неизвестный выстрелил в чиновника у подъезда многоэтажного дома, а потом скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался в больнице. Полицейские добавили, что следствие возбудило уголовное дело по статье "преднамеренное убийство". Как сообщает украинское издание "Страна", в начале мая Денщик заявил о давлении со стороны назначенного Киевом главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова и угрозах "расправы". Вскоре чиновника отстранили от должности. В Telegram-канале издания приводится скриншот заявления Денщика в социальной сети. По его словам, Федоров якобы несколько раз предлагал ему "по-хорошему уйти в отставку", а также "лично и через разных людей в горсовете и за его пределами угрожал расправой со стороны правоохранительных органов".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, киев, запорожская областная государственная администрация
В мире, Запорожье, Киев, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольном Киеву Запорожье чиновник горсовета умер после покушения
В подконтрольном Киеву Запорожье чиновник горсовета Денщик умер после покушения
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Чиновник горсовета подконтрольного Киевом Запорожья скончался во вторник после покушения на него, сообщила местная полиция.
Ранее украинское издание "Запорожье новости" сообщило, что в Запорожье неизвестный совершил покушение на отстраненного от исполнения обязанностей чиновника городского совета Максима Денщика, он попал в реанимацию.
«
"В Запорожье полицейские разыскивают мужчину, стрелявшего в местного чиновника. Утром в областном центре было совершено убийство. Злоумышленник произвел четыре выстрела в потерпевшего. Последний от полученных ран умер", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в социальной сети Facebook*.
Сотрудники полиции уточнили, что неизвестный выстрелил в чиновника у подъезда многоэтажного дома, а потом скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался в больнице. Полицейские добавили, что следствие возбудило уголовное дело по статье "преднамеренное убийство".
Как сообщает украинское издание "Страна", в начале мая Денщик заявил о давлении со стороны назначенного Киевом главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова и угрозах "расправы". Вскоре чиновника отстранили от должности. В Telegram-канале издания приводится скриншот заявления Денщика в социальной сети. По его словам, Федоров якобы несколько раз предлагал ему "по-хорошему уйти в отставку", а также "лично и через разных людей в горсовете и за его пределами угрожал расправой со стороны правоохранительных органов".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.