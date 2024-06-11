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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:24 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/opasnost-1952266606.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 11.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Ракетная опасность отменена в Белгороде, Белгородском районе и ряде других территорий Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:24
2024-06-11T19:24
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
белгородская область
безопасность
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БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, Белгородском районе и ряде других территорий Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону. "Внимание! Город Белгород, Белгородский район, Шебекинский ГО, Грайворонский ГО и Борисовский район. Отбой ракетной опасности", - сообщает ГУМЧС в своем Telegram-канале. С момента объявления опасности прошло порядка 20 минут.
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белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

МЧС: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, Белгородском районе и ряде других территорий Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону.
"Внимание! Город Белгород, Белгородский район, Шебекинский ГО, Грайворонский ГО и Борисовский район. Отбой ракетной опасности", - сообщает ГУМЧС в своем Telegram-канале.
С момента объявления опасности прошло порядка 20 минут.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБелгородская областьБезопасность
 
 
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