https://ria.ru/20240611/narushitel-1952131213.html
В Ленинградской области полиции пришлось стрелять по машине нарушителя
В Ленинградской области полиции пришлось стрелять по машине нарушителя - РИА Новости, 11.06.2024
В Ленинградской области полиции пришлось стрелять по машине нарушителя
Полицейским в Ленинградской области пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать пьяного водителя, пытавшегося скрыться от правоохранителей,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:37
2024-06-11T11:37
2024-06-11T11:37
происшествия
ленинградская область
россия
тосненский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Полицейским в Ленинградской области пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать пьяного водителя, пытавшегося скрыться от правоохранителей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в городе Никольское Тосненского района наряд ДПС в ходе ночного патрулирования на Комсомольской улице попытался остановить Renault Logan для проверки документов. В ответ водитель иномарки увеличил скорость, и полицейские бросились в погоню. Поскольку световые и звуковые спецсигналы нарушитель проигнорировал, правоохранителям пришлось стрелять по колесам машины. "На основании ФЗ "О полиции" полицейский произвел предупредительный выстрел и несколько по колесам автомобиля. У дома 178 по Советскому проспекту автомобиль нарушителя был остановлен", – говорится в сообщении. Как отмечают в полиции, за рулем оказался неработающий местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, в отношении него уже имеется "целый букет" административных протоколов за нарушение ПДД, а также протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.
https://ria.ru/20240412/zaderzhanie-1939490030.html
ленинградская область
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, тосненский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Тосненский район
В Ленинградской области полиции пришлось стрелять по машине нарушителя
В Ленинградской области полиция применила оружие при задержании пьяного водителя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Полицейским в Ленинградской области пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать пьяного водителя, пытавшегося скрыться от правоохранителей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в городе Никольское Тосненского района
наряд ДПС в ходе ночного патрулирования на Комсомольской улице попытался остановить Renault Logan для проверки документов. В ответ водитель иномарки увеличил скорость, и полицейские бросились в погоню. Поскольку световые и звуковые спецсигналы нарушитель проигнорировал, правоохранителям пришлось стрелять по колесам машины.
«
"На основании ФЗ "О полиции" полицейский произвел предупредительный выстрел и несколько по колесам автомобиля. У дома 178 по Советскому проспекту автомобиль нарушителя был остановлен", – говорится в сообщении.
Как отмечают в полиции, за рулем оказался неработающий местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, в отношении него уже имеется "целый букет" административных протоколов за нарушение ПДД, а также протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
В результате применения табельного оружия пострадавших нет.