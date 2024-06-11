https://ria.ru/20240611/narushitel-1952131213.html

В Ленинградской области полиции пришлось стрелять по машине нарушителя

В Ленинградской области полиции пришлось стрелять по машине нарушителя - РИА Новости, 11.06.2024

В Ленинградской области полиции пришлось стрелять по машине нарушителя

Полицейским в Ленинградской области пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать пьяного водителя, пытавшегося скрыться от правоохранителей,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:37

2024-06-11T11:37

2024-06-11T11:37

происшествия

ленинградская область

россия

тосненский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Полицейским в Ленинградской области пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать пьяного водителя, пытавшегося скрыться от правоохранителей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в городе Никольское Тосненского района наряд ДПС в ходе ночного патрулирования на Комсомольской улице попытался остановить Renault Logan для проверки документов. В ответ водитель иномарки увеличил скорость, и полицейские бросились в погоню. Поскольку световые и звуковые спецсигналы нарушитель проигнорировал, правоохранителям пришлось стрелять по колесам машины. "На основании ФЗ "О полиции" полицейский произвел предупредительный выстрел и несколько по колесам автомобиля. У дома 178 по Советскому проспекту автомобиль нарушителя был остановлен", – говорится в сообщении. Как отмечают в полиции, за рулем оказался неработающий местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, в отношении него уже имеется "целый букет" административных протоколов за нарушение ПДД, а также протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

https://ria.ru/20240412/zaderzhanie-1939490030.html

ленинградская область

россия

тосненский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, россия, тосненский район